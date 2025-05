COMIR anuncia XXXI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Puebla

Anuncian fecha y sede del XXXI CNIR.

El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) anunció que la celebración del XXXI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR) se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en Puebla.

El encuentro se trata del foro más importante de la industria de reuniones en México, al reunir a organizadores, destinos, recintos, prestadores de servicios y autoridades en un espacio de análisis, formación y networking.

Michel Wohlmuth, Presidente del COMIR, detalló que la Industria de Reuniones en 2024 reportó una contribución al PIB nacional equivalente al 1.83%. Esta cifra representa un crecimiento del 11.47% con respecto al año anterior, lo que confirma la relevancia del sector como un verdadero motor económico para el país.

Carlos Pérez, responsable del Comité de Contenido del CNIR y presidente de PCO MM, destacó que esta edición ofrecerá más de 40 horas de conferencias y talleres liderados por personalidades nacionales y extranjeras.

Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla, y Carla López Malo, subsecretaria de Turismo estatal, refrendaron el compromiso del gobierno de Puebla con el desarrollo del turismo de reuniones y la hospitalidad como motor de crecimiento económico.

“Nos complace anunciar que Puebla será sede del CNIR 2025, organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. Un evento que consolida nuestra posición como destino estratégico en la industria de reuniones y proyecta con fuerza nuestra riqueza, cultural, gastronómica y de negocios, la marca Puebla Cinco de Mayo”, destacó Chedraui.

El funcionario aseguró que la industria de reuniones es un motor económico, cultural y social que genera empleo, impulsa la innovación y fortalece nuestras comunidades. Contamos con infraestructura de primer nivel y una proyección de derrama económica de 8 mil millones de pesos para 2025, en línea con la visión de prosperidad del gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Carla López precisó que el CNIR 2025 será el mejor congreso en la historia de la industria. “Que Puebla sea sede de este evento de gran relevancia no es casualidad, sino un reconocimiento a su capacidad, infraestructura y calidez”, dijo.

Ponentes destacados

Algunos de los ponentes destacados que estarán en el CNIR son: Diana Flores quien además de ser la Capitana y quarterback de la Selección Mexicana en el flag football es un símbolo de inspiración, liderazgo y empoderamiento al haber llevado a México a lo más alto del podio como medallista de oro en los World Games 2022.

Leo Zuckerman, reconocido periodista y ganador del Premio Nacional de Periodismo. Kaihan Krippendorf es autor de libros como Outthink the Competition, Driving Innovation from Within y Proximity, Kaihan ha sido reconocido por Thinkers50 y Global Gurus como uno de los 20 pensadores de gestión más influyentes del mundo en estrategia e innovación.

El COMIR presentó los avances de las mesas de trabajo para la creación del Buró Mexicano de Convenciones y Congresos – BMCC, iniciativa impulsada por SECTUR, COMIR y CNET. En las que participan activamente diversos destinos turísticos junto con los presidentes de las asociaciones que integran el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones.

Durante estas sesiones se analizaron las fortalezas, oportunidades y principales retos que representa la conformación del BMCC, con el objetivo de construir una plataforma nacional que articule, impulse y profesionalice la atracción de eventos internacionales a México.

Las primeras conclusiones apuntan a que el BMCC se consolidará como una plataforma institucional para coordinar iniciativas clave para el fortalecimiento del sector, entre ellas:

• La gestión de SECTUR con legisladores para impulsar la aplicación de la Tasa Cero al turismo de reuniones.

• La creación de un sistema nacional de estadísticas MICE, que brinde datos estratégicos y confiables.

• La reactivación de la promoción de candidaturas para atraer eventos internacionales a México.

• El fortalecimiento de la coordinación con autoridades migratorias, aduaneras y aeroportuarias, para facilitar la operación de eventos.

• La implementación de una estrategia nacional de embajadores sectoriales, que apoyen en la atracción de congresos globales desde sus áreas de influencia.

Estos avances marcan un proceso colaborativo, estructurado y de largo plazo que busca posicionar a México como un referente internacional en la industria de reuniones.