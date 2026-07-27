León fortalece la competitividad del calzado mexicano con SAPICA 95

presentación SAPICA 95 Guanajuato Foto: Cortesía

León, Guanajuato, reafirma su liderazgo indiscutible en la industria de la moda con la presentación de SAPICA 95, el encuentro de negocios más trascendente de América Latina para los sectores del cuero, el calzado y la marroquinería. Esta edición adquiere un matiz histórico especial, ya que conmemora simultáneamente los 100 años de SAPICA y el 450 aniversario de la fundación de la ciudad de León, sentando las bases para una mayor competitividad internacional.

La magnitud de esta plataforma comercial es vasta: concentrará el 90% de la oferta nacional de calzado, reuniendo a más de 380 expositores y 2,000 marcas en un solo recinto. Se anticipa la llegada de más de 28,000 visitantes de 17 países y la realización de aproximadamente 14,000 encuentros de negocios. Este flujo comercial no solo fortalece a las empresas participantes, sino que generará una derrama económica para León estimada en más de 40 millones de pesos.

Durante la presentación oficial, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó que el sector cuero-calzado constituye el ADN de la ciudad, reconociendo la calidad y resiliencia de quienes han posicionado a León en el mapa global. El impacto de la región en el mercado interno es dominante: siete de cada diez pares de zapatos fabricados en el país nacen de la creatividad y el talento de las manos leonesas. Asimismo, el presidente de la CICEG, Juan Carlos Cashat Usabiaga, señaló que el contexto global y el T-MEC ofrecen una oportunidad única para que México se consolide como un socio estratégico de Estados Unidos, gracias a la alta calidad y competitividad de sus productos.

El crecimiento económico se ve respaldado por políticas locales, como el apoyo de la Dirección General de Economía a 50 empresas leonesas para facilitar su crecimiento y expansión en este evento. Además, León aprovecha su infraestructura de primer nivel y su posición como el tercer municipio más poblado de México para consolidarse como sede de grandes eventos; para este año, ya se tienen confirmados 132 encuentros de gran formato, incluyendo congresos, convenciones y festivales internacionales.

En definitiva, SAPICA 95 es el reflejo de una industria que combina innovación, diseño y tradición. Con la suma de esfuerzos entre el sector empresarial y el gubernamental, León continúa proyectando el talento mexicano al mundo, reafirmándose como la verdadera capital de la moda y el calzado.