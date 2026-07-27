México registra superávit comercial por más de 9 mmdd entre enero y junio: Inegi

Exportaciones en el primer semestre del 2026 aumentaron

Exportaciones al alza — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este lunes que entre enero y junio de este año México registró un superávit en la balanza comercial de 9,857 millones de dólares, lo que se compara con el superávit de 1,432 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

El órgano autónomo destaca que tan solo en junio se registró un superávit de 4,090 millones de dólares, en buena medida gracias a las exportaciones no petroleras.

El análisis refiere que entre enero y junio las exportaciones se elevaron un 24.6 por ciento interanual a los 389,723,3 millones de dólares, precisa el Inegi con base en cifras originales, donde las ventas petroleras decrecieron un 2.9 por ciento interanual al situarse en 10,866,2 millones de dólares.

En esta línea, las ventas no petroleras se elevaron un 25.6 por ciento hasta los 378,856,1 millones de dólares.

En lo que respecta a las importaciones, éstas subieron un 22 por ciento al totalizar 379,866 millones de dólares.

El reporte del Inegi apunta que las importaciones petroleras se elevaron un 12.1 por ciento interanual, al ubicarse en 26,210,5 millones de dólares. Mientras que las no petroleras aumentaron un 22.8 por ciento al sumar 353,655,5 millones de dólares.

El órgano autónomo resalta que solo en junio, México reportó un superávit comercial de 4,089,9 millones de dólares tras un aumento de 34.4 por ciento de las exportaciones.

Asimismo, el Inegi recordó que el superávit de junio no tuvo variaciones respecto al mismo mes de 2025 y se registró después de la cifra positiva de 2,259 millones de dólares de mayo pasado.

El avance mensual, respecto a mayo “se originó de un incremento en el superávit de la balanza de productos no petroleros“ y “de un alza en el déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su informe.

Las exportaciones aumentaron un 34.4 por ciento interanual hasta los 72,551 millones de dólares. Las ventas petroleras se elevaron un 43.4 por ciento interanual al situarse en 2,091,1 millones de dólares y las no petroleras se elevaron un 34.1 por ciento hasta los 70,459,9 millones de dólares.

Asimismo, las importaciones aumentaron un 28 por ciento hasta los 68,461,1 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 39.8 por ciento anual, al ubicarse en 5,487,2 millones de dólares; mientras que las no petroleras crecieron un 27.1 por ciento al sumar 62,973,9 millones de dólares.

Con relación a las cifras del 2025, México logró un superávit comercial con una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8,212 millones de dólares de 2024.

En 2025, México cerró con una balanza comercial positiva impulsado por el sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados afianzado por el T-MEC, en particular por las exportaciones a Estados Unidos.

La Crónica de Hoy 2026