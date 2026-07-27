Tarjetas de crédito American Express suben de precio en México: estos serían los nuevos costos de la anualidad a partir del 22 de septiembre

American Express Dos de sus tarjetas tendrán un mayor costo de anualidad. (Pexels)

American Express (AMEX) subirá el costo de anualidad para dos de sus tarjetas empezando el 22 de septiembre de este año. Descubre cuáles son las tarjetas afectadas por el aumento y cuánto deberás pagar por ellas.

¿Cuánto subirá la anualidad para tarjeta AMEX?

El 18 de septiembre American Express ya había aumentado el costo de su tarjeta Platinum, el cual alcanzó los $825 dólares. Este año hará lo mismo con dos de las otros plásticos que maneja: la Green Card y The Gold Card.

The Gold Card pasará de tener una anualidad de $450 dólares a $600 USD diferidos a tres meses. Por su parte, la Green Card o La Tarjeta American Express ahora tendrá un costo anual de $220 dólares (antes $160), también diferidos a tres meses.

Otras alteraciones que Amex comunicó a sus tarjetahabientes fueron modificaciones en el Contrato de Ashesión para amabas tarjetas y, en el caso de The Gold Card, un cambio en el sistema de bonificación. La promoción en que AMEX te regalaba $3,000 pesos en compras de $10,000 que se hicieran a través de la plataforma American Express Viajes sólo aplicará para reservas de hotel, dejando fuera vuelos y renta de vehículos.