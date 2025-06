Citrus Patrimonial: inversiones agrícolas

Limones Productores de limón en Michoacá (Juan José Estrada Serafín)

El dinero crece en los árboles. Es una realidad. No es mentira ni una fantasía. Si sabes trabajarlo te puede dar grandes ganancias o rendimientos.

Y hay árboles que te dan más dinero que otros y este es el árbol de limón persa, que es el fruto más representativo de nuestro país. ¿Por qué? Porque ningún mexicano deja un día sin consumir limón.

Porque no existe nadie en nuestro país que no use el limón para ponerle a sus tacos, a sus comidas o a sus bebidas. Es el fruto que más se consume en México y además es muy demandado en otras partes del mundo, como en los Estados Unidos, en donde diariamente se exportan grandes cantidades de limón.

La producción de limón es un pilar importante de la economía nacional. En 2024 las exportaciones de limones alcanzaron un valor de mercado de 822 millones de dólares, lo cual significó un incremento del 3.4 por ciento en comparación con 2023.

Además, este producto no es sólo de temporada, ni que se coseche una sola vez en el año, sino que tiene 14 cortes anuales. Es decir, el limón es un producto ganador.

Entonces, si el limón está presenté todo el año en el campo, no falta en la mesa de los mexicanos y se exporta en grandes cantidades por su gran demanda en el extranjero. ¿Por qué no invertir en él?

Rodrigo Castilla, vicepresidente de Citrus Patrimonial, lo explicó con gran claridad. En una plática con jóvenes emprendedores e inversionistas en el marco del foro “Líderes que dejan huella”, lo presentó como un modelo de inversión seguro y capaz de generar grandes rendimientos.

En su plática comentó que en México desafortunadamente carecemos de una educación financiera y crecemos desde niños con miedo al dinero y con la idea de que el dinero es causante de muchos males, cuando no es así.

Tenemos la idea de que quien hace dinero es quien trabaja más fuerte, se esfuerza más, le echa más ganas y, no, “la realidad es que quien hace más dinero es quien trabaja para obtenerlo en forma más inteligente, el que invierte, el que arriesga” precisó Castilla.

Explicó que una forma de generar riqueza actualmente es en inversiones agrícolas, no sólo en los modelos tradicionales, sino a través de los árboles de limones, lo cual es lo más redituable actualmente.

Por ello Rodrigo, el joven empresario mexicano presentó su modelo de inversión llamado Citrus Patrimonial, mediante el cual la gente puede invertir desde 200 mil pesos en la compra de un certificado de plantación que ampara la posesión de 30 árboles de limón persa en terrenos de mil metros cuadrados en campos agrícolas del estado de Yucatán.

Mediante estos certificados cualquier persona puede recurrir a una inversión a largo plazo. Durante 48 meses puede esperar a que sus árboles crezcan, maduren y empiecen a producir los limones que serán exportados. De las ganancias que esto produzca, a partir del mes 49, el 65 por ciento será para el inversionista y el restante 35 por ciento para pagar el cuidado, la atención y el manejo.

Con dicho certificado Citrus Patrimonial se encarga del cultivo, cosecha y exportación. Comercializa la producción en mercados nacionales e internacionales.

En tanto, el inversionista recibe sus ganancias directamente a través de un fideicomiso transparente el cual garantiza los estándares más altos del mercado y ofrece protección ante cualquier incertidumbre, completa transparencia y a prueba de la inflación.

Citrus Patrimonial es una empresa con más de siete años exportando limones persas de alta calidad a mercados extranjeros y, recientemente, abrió el sector patrimonial para permitir que cualquier persona invierta en la producción sin operar una plantación.

Cabe recordar que la producción anual de limón fue 3.24 millones de toneladas en 2023, con un crecimiento del 4.4 por ciento en comparación con 2022.

Con ello, explicó Rodrigo si es cierto: el dinero si se da en los árboles y los más seguros y productivos son los de limones y Citrus Patrimonial, sabe cómo hacerlo.

Para más información: www.citruspatrimonial.mx