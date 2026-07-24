Cierra junio con aumento en el desempleo; se ubica en 2.9%, reporta Inegi

Un joven solicita informes en una de las 135 empresas del Valle de Toluca que participaron en la Segunda Feria Regional del Empleo (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Desempleo junio — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este viernes su informe mensual sobre la tasa de desempleo en México correspondiente a junio pasado, en el que revela un aumento en la desocupación de la Población Económicamente Activa (PEA), al ubicarse en 2.9 por ciento, cuando en el mes previo fue de 2.8 por ciento y mayor al 2.7 por ciento del mismo mes de 2025.

El órgano autónomo refiere que con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el sexto mes del 2026, la PEA ocupada fue 60 millones 085 mil 814, cifra menor en 319 mil 633 personas con relación a mayo, y 83 mil 751 inferior frente a junio del año pasado.

La PEA del sexto mes del año llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58.8 por ciento y una población activa mayor en 48 mil personas a la de junio de 2025.

De la PEA, 60.1 millones de personas estuvieron ocupadas durante junio, una caída de 84 mil personas respecto al mismo mes de un año antes, precisó el Inegi.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3.9 millones, equivalente al 6.6 por ciento de la población ocupada, porcentaje inferior al 7.4 por ciento registrado en junio del 2025.

La menor ocupación mensual de quienes dijeron estar dispuestos a trabajar se observó en la población masculina, que sumó 35 millones 312 mil 270, cifra menor en 233 mil 289 respecto a mayo. Sin embargo, en comparación con junio de 2025 fue mayor en 82 mil 004.

En el caso de las mujeres, se registró una ocupación a trabajar de 24 millones 773 mil 544, cifra menor en 86 mil 344 frente a mayo pasado e inferior en 165 mil 755 respecto a junio de 2025.

En lo que respecta a la informalidad, en junio totalizaron 33.1 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 55 por ciento.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 45 por ciento del total en servicios, equivalente a 27 millones de personas; en comercio fueron 11.8 millones de personas, lo que equivale a 19.6 por ciento, en manufacturas, 9.3 millones de personas, lo que representa 15.5 por ciento; en actividades agropecuarias hubo 6.4 millones de personas, equivalente al 10.7 por ciento.

En otras actividades como construcción, 4.7 millones de personas, lo que representa el 7.9 por ciento; minería, electricidad, agua y suministro de gas fueron 373 mil, equivalente al 0.7 por ciento.

La Crónica de Hoy 2026