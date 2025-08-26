Banxico celebra su centenario con moneda conmemorativa de 10 pesos y nuevos billetes

Por sus 100 años Banxico presentó su moneda conmemorativa de 10 pesos (Especial)

Centenario — El Banco de México (Banxico) continúa con la celebración de su centenario y que mejor manera que con la puesta en circulación de una moneda conmemorativa de plata de 10 pesos de edición limitada, así como billetes de la familia G que llevarán la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”.

El banco central informa en su cuenta de la red social X que la moneda conmemorativa de edición limitada es de 2 onzas de plata de ley 0.999 y tiene en el anverso el escudo nacional rodeado de diferentes escudos utilizados a través de la historia de México. En el reverso, la moneda muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México.

Billetes en los que aparecerá la leyenda 100 aniversario (Especial)

Esta moneda que será edición limitada se pondrá a la venta al público en centros de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

El Banxico lanzará nuevos billetes conmemorativos de la familia G que llevarán la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, debajo del monograma y el texto Banco de México, en el anverso de las piezas.

Los billetes podrán ser canjeados por su valor nominal en los bancos que ofrezcan el servicio y coexistirán con los que actualmente se encuentran en circulación.

De acuerdo con el Banxico, la leyenda por sus 100 años aparecerán en billetes de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos y 1000 pesos

La Crónica de Hoy/2025