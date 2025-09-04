Cemex revoluciona la construcción en Yucatán con técnicas de última generación

La empresa Cemex participa en la edificación de Almaera, un desarrollo habitacional único en su tipo en Mérida, Yucatán aplicando técnicas constructivas innovadoras que reducen tiempos de obra y mejoran la eficiencia energética de los edificios.

El proyecto ubicado en el Residencial del Mayab, contempla la construcción de tres torres con 23 departamentos cada una en una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía en la península.

Por primera vez en la región se emplea una estructura metálica en un complejo residencial, lo que permite reducir hasta el 40 por ciento de los tiempos de ejecución. Además se incorporan muros con tecnología de paneles tridimensionales, elaborados de concreto, acero galvanizado y poliestireno expandido. Esta combinación ofrece beneficios en aislamiento térmico acústico proporcionando a los residentes mayor confort y eficiencia energética.

Gracias a su núcleo de unicel, estos muros disminuyen el paso del calor al interior mantienen por más tiempo el aire frío generado por los sistemas de climatización. Este aspecto es clave para Yucatán, donde las altas temperaturas representan un desafío constante para la vida cotidiana y el consumo energético.

En la obra, Cemex suministra materiales esenciales como concreto bombeable para losas y firmes, varillas, cemento y armex, mientras que empresas como Ícaro Capital y Elementos y Estructuras Metálicas también participan en el desarrollo.

El proyecto Almaera es un ejemplo del rumbo que sigue la construcción moderna: edificaciones más rápidas, eficientes y sostenibles. Para Cemex, esta obra reafirma su papel como socio estratégico de los constructores, aportando materiales confiables y soluciones que responden a las nuevas exigencias del sector inmobiliario.

Con un portafolio integral de productos y asesoría técnica especializada, la compañía fortalece su posición como uno de los principales aliados de los desarrolladores en México, ofreciendo bases sólidas para proyectos que buscan combinar innovación, rentabilidad y calidad de vida.