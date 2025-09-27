Viuda de Julio Hoth señala que es víticma de persecución por parte de herederos del empresario

La viuda del exitoso empresario mexicano Julio Hoth, un innovador en el mundo farmacéutico y de salud, denunció que hay una disputa por los bienes en la que está siendo víctima de persecuciones y extorsiones provenientes d ela propia familia.

La señora Georgina Redd hizo público los señalamientos de hostigamiento orquestada —según sus propias declaraciones— por su hijastra Ingrid Hoth y el esposo de ésta, Jorge Abraham del Valle, éste último también una pieza clave en el desarrollo exitoso de la firma Medix.

Un referente obligado en el mundo empresarial mexicano, Hoth murió en 2020, por lo que poco después se hizo evidente, con la lectura del testamento, que la asignación decidida en el documento generaría inconformidades. De acuerdo a Reed, se le asignó el 30por ciento del, dejando el 35 por ciento restante a cada uno de sus hijos del empresario.

Reed comenta que las intimidaciones iniciales, en persona, se complementaron con una estrategia judicial de presión: órdenes de aprehensión y medidas cautelares que se han generado sin claridad en la fiscalía capitalina, esto, de acuerdo a su dicho, como una forma de empujarla a renunciar a derechos sucesorios.

La viuda señala que hay dos formas de tratar en conflicto en la fiscalía capitalina, pues mientras los procedimientos en su contra avanzan con rapidez, las denuncias que ella presenta quedan empantanadas y sin judicializar.

Ahora recurre a las acusaciones públicas, señala, debido a que esta historia ha sido promovida en medios por su contraparte, “la conclusión es clara: quieren extorsionarme hasta arrebatarme lo que mi esposo decidió dejarme por voluntad propia”, declara Reed, quien exige a las autoridades, empezando por la fiscal Bertha María Alcalde Luján, un proceso justo.