Esta red de gimnasios anuncia inversión por hasta 1 mil 500 millones de pesos; ¿En qué invertirán?

Sport City Esta red de gimsnasios enfocará su inversión en la mejora de equipamiento y experiencias para el usuario. (Pixabay)

En México, mantenerse en forma es todo un reto y encontrar un gimnasio que ofrezca todo lo necesario para llegar a resultados es complicado, por ello, hay un gimnasio que realizará una inversión de hasta 1 mil 500 millones de pesos para mejorar su experiencia.

¿Por qué Sport City invertirá 1 mil 500 millones de pesos en instalaciones?

De esta forma, Sport City anuncia su programa de inversión por hasta 1 mil 500 millones y redefine su rutina: más eficiencia en clubes, mejor experiencia, además de mejorar su tecnología, equipamiento, modernización y expansión durante los próximos cinco años.

“Estamos justamente anunciando recientemente esta inversión de mil quinientos millones de pesos aproximadamente. Esperamos hacerla en el curso a lo largo de los EH de los siguientes cinco o seis años y vamos a decir cuatro ejes alrededor de los cuales invertiremos. Uno de ellos, el primero es en rehacer todo el equipamiento deportivo que tenemos e iremos haciéndolo gradualmente y justamente pensando en traer otros equipos nuevos y no equipo que tenga características tecnológicas. Tanto en términos de conectividad, de de acceso a A a la Z que nos permita que forme parte de todo un ecosistema tecnológico construido alrededor del usuario y también con las últimas tendencias en biomecánica”, explicó Luis Miguel Rodríguez Penagos, CEO de Sport City al Diario La Crónica de Hoy.

Así también, esta cadena de gimnasios inicia una nueva etapa de transformación y crecimiento, respaldada por un plan de inversión y estará enfocada en cuatro ejes estratégicos:

Tecnología aplicada al entrenamiento.

Renovación de equipamiento.

Expansión y modernización de clubes.

Optimización operativa y experiencia del socio.

“Un eje es el invertir en la mejora de los clubes que hoy tenemos en la mejora de toda la infraestructura física, pero también ir ampliando nuestra red de sucursales y de gimnasios en el Valle de México y también en el resto del país. Actualmente tenemos veinticuatro. Esperamos estar llegando a treinta clubes deportivos de alta gama, eh dentro de dentro de cinco años para dos mil treinta, dos mil, dos mil treinta y uno y para eso estamos. Estamos revisando diferentes ubicaciones”, agregó Luis Miguel Rodríguez Penagos.

Como parte de este proceso, Sport City renovará equipamiento con aliados globales, integrará nuevas tecnologías para personalizar el entrenamiento y llevará a cabo la apertura de cinco nuevos clubes en los próximos años.

“Otra vertiente importante, por supuesto, y muy, muy clave, es continuar lo que empezamos hace cinco años y que tantos resultados positivos nos ha dado, que es de inversión tecnológica. Nosotros hace cinco años teníamos, eh, sistemas que estaban ya en, digamos, en en el ciclo final de vida. Hicimos todo un recambio muy importante de plataformas operativas de lo que se llaman EPR, de los sistemas financieros que mejoramos toda la interfaz con usuarios en las páginas, tanto de emoción deportiva como de Sport City”, explicó.

Habrá remodelación de al menos seis sucursales de Sport City

Tan solo en 2026, la compañía llevará a cabo la remodelación y modernización de seis clubes, comenzando con Eureka y Loreto, ambos ubicados en la Ciudad de México.

“Promoción deportiva es un brazo del grupo que se dedica a la organización de eventos deportivos. Entonces cambiamos toda la página, tanto Sport City. Y de manera muy importante, te diría que creamos cuatro apps que antes no existían. Una de ellas, que para es con el cual usas para para llegar al gimnasio, es tu asistente, es tu entrenador personal en la en la palma de tu mano y que además te va siguiendo cuando te vas del club, digamos, se conecta con tus dispositivos personales y va monitoreando tus tus datos biométricos de forma permanente y te va ayudando a dar un seguimiento a todo el el entrenamiento que que vas teniendo. Entendiendo por supuesto que la personalización es el nuevo estándar de de del bienestar”, dijo.

Además, continuará fortaleciendo su ecosistema digital, impulsando plataformas tecnológicas que mejoren el acompañamiento de los socios dentro y fuera del club, como Shift by Sport City, plataforma digital de entrenamiento disponible para usuarios internos y externos y Sport City Club, aplicación móvil oficial que funciona como entrenador personal y asistente del club para gestionar rutinas y clases.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de Sport City University, uno de los modelos de capacitación deportiva más robustos del país, así como el impulso a nuevas tendencias de entrenamiento y bienestar integral, incluyendo longevidad y formatos de alto rendimiento como Hyrox, la disciplina hibrida internacional que combina carrera y entrenamiento funcional, de la cual Sport City fue la primera adena wellness en México en incorporarse oficialmente como Hyrox Training Club.

“Otra plataforma que es, vamos a decir una en la cual tú puedes tener, eh, acceso a sesiones, entrenamientos, eh, a miles de videos de streaming desde desde nuestra plataforma, eh, que se llama Shift. Es una especie de. Es como un Netflix, vamos a decir de de de de entrenamiento deportivo y que está a la disposición de de todos los usuarios y también a través de agregadores digitales Total Pass y a través de los cuales una persona puede acceder a nuestros clubes deportivos sin necesidad de tener una membresía o pagar una mensualidad. Entonces hemos venido construyendo diferentes aplicativos, todos alrededor de un de un ecosistema que permitan a a usuarios y socios poder tener acceso a nuestro a nuestro club”, expresó.

La transformación también contempla iniciativas de sustentabilidad, equidad de género e impacto social, acciones enfocadas en utilizar energías limpias, mantener una operación responsable y fortalecer el desarrollo comunitario.

“Y finalmente, invertiremos también en en la experiencia del usuario. Y esto tiene no solo es la parte tecnológica, sino también la componente de de capacitación y de inversión en permanente en nuestro talento. Nosotros en el grupo, además de tener a Deportes Martí, tenemos a Sport City City, Café y Emoción Deportiva. También tenemos una una universidad Sport City University donde capacitamos a a nuestros entrenadores y a nuestro personal de forma permanente, pero también lo hacemos con los de la competencia. Incluso ofrecemos tres títulos universitarios de la mano de instituciones como como la Universidad Latinoamericana y como con la Universidad La Salle, entre Licenciatura en Ciencias del Deporte, en este en rehabilitación y en Nutrición. Estos son los cuatro ejes alrededor de los cuales pensamos invertir.Claramente creo que estamos en la industria correcta, como nunca antes. Creo que hay una conciencia de la importancia de la salud y del bienestar en la vida de las personas y por supuesto, en el ejercicio de la activación física”, concluyó Luis Miguel Rodríguez Penagos, CEO de Sport City.

Con esta nueva etapa, Sport City evoluciona su modelo de negocio para responder a las nuevas exigencias de la industria, apostando por una operación más eficiente, una experiencia más personalizada y una visión de crecimiento sostenible.

Así, después de haber acompañado la evolución del fitness en México durante décadas, Sport City busca impulsar una nueva etapa para la industria: una donde el rendimiento, la innovación y el bienestar integral definan la experiencia de entrenar.