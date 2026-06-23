México coloca bono por 6,300 millones de dólares para reducir vencimientos de su deuda

Hacienda destacó que estas operaciones permitirán eliminar amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028 (Archivo/Cuartoscuro)

Deuda externa — El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puso en marcha una operación de financiamiento en los mercados internacionales por 6,300 millones de dólares, con el objetivo de recomprar deuda externa de corto plazo y reducir en un 37 por ciento las amortizaciones programadas para los próximos tres años.

La operación consistió en la emisión de un bono a 11 años con vencimiento en 2037 por 4,800 millones de dólares y una tasa cupón de 6.25 por ciento; así como la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 por mil 500 millones de dólares y una tasa cupón de 6.75 por ciento, informó Hacienda en un comunicado.

La dependencia refirió que los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra anticipada de bonos de deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2029, como parte de la estrategia de la Federación para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y reducir riesgos de refinanciamiento.

La operación permitirá recomprar el 100 por ciento de los bonos denominados en dólares que vencen en 2027 y 2028, además de disminuir los vencimientos de bonos en euros programados para 2029, de acuerdo con la dependencia.

En la misma línea, la Secretaría de Hacienda resalta que la transacción no implica un aumento de la deuda pública, sino un refinanciamiento de pasivos existentes.

Esta colocación de emisión del bono despertó importante interés entre los inversionistas internacionales, al registrar una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales de todo el mundo.

Asimismo, Hacienda destacó que estas operaciones permitirán eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, reducir los vencimientos en euros de 2029 y extender la vida media del portafolio de deuda externa del país, fortaleciendo la administración de liquidez de la administración federal.

La dependencia refiere que la transacción se realizó dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso para 2026 y la enmarcó en su estrategia de manejo prudente de las finanzas públicas, con lo que se busca disminuir presiones financieras de corto plazo y mejorar el perfil de la deuda externa mexicana.

La Crónica de Hoy 2026