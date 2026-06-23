Cemex realiza intervención de urbanismo en calles de Nuevo León

Cemex

La ausencia de señalamientos, accesibilidad y delimitaciones físicas dificultaba una movilidad segura en el cruce de la avenida Nuevo León y avenida Lázaro Cárdenas, en Guadalupe, Nuevo León. Ahora gracias a una intervención de voluntarios Cemex y la Secretaría de Participación Ciudadana se trata de un espacio seguro para quienes transitan la zona.

Un estudio técnico sobre siniestralidad realizado por Estrategia Misión Cero, con información de AXA México, identifico este punto como una zona de riesgo intermedio, con 67 siniestros graves registrados.

Con el objetivo de mejorar este espacio, un aproximado de 50 voluntarios de Cemex y de la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León unieron esfuerzos en una intervención de urbanismo táctico impulsada por la alianza “Ponte Nuevo”.

Durante esta jornada se realizó la pinta de cruces peatonales, elementos que ayudan a mejorar la visibilidad de los cruces, ordenar la circulación y brindar mayor protección a quienes caminan por la zona.

Además de la mano de obra voluntaria por parte de sus trabajadores, Cemex colaboró con los materiales necesarios para llevar a cabo estos trabajos que forman parte de su compromiso con la seguridad vial.

Hoy, el cruce cuenta con elementos que favorecen una movilidad más segura y reflejan el impacto que puede generar la colaboración entre ciudadanía, autoridades e iniciativa privada.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la participación de ciudadanos, autoridades y empresas comprometidas con el bienestar colectivo”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Estos trabajos demuestran que las mejoras en seguridad vial pueden comenzar con acciones concretas. Cemex mantiene su compromiso de contribuir al desarrollo de las comunidades a través de iniciativas que promueven entornos más seguros para todos.