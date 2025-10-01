El envío de remesas cae 5.9 % en los primeros ocho meses del 2025: Banxico

Envío de remesas de connacionales suma ocho meses en caída (Archivo/Cuartoscuro)

Remesas — En México el envío promedio de remesas de connacionales que radican en Estados Unidos se redujo el 0.7 % entre enero y agosto, al pasar de 396 dólares a 393 respecto al mismo periodo del 2024 y ubicarse en 40,467 millones de dólares, 5.9% menos que los 43.001 millones de dólares del año pasado, destaca un reporte del Banco de México (Banxico).

La caída en el envío de remesas lleva consecuencias tras la aplicación de la polémica política antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha golpeado los ingresos de migrantes mexicanos y el envío de remesas a sus familias en México.

El reporte del Banxico refiere que solo en agosto pasado México captó 5,578 millones de dólares en remesas, una caída interanual de 8.3 %. Con ello, se redujo en 2,534 millones de dólares la cifra recibida en los primeros ocho meses de 2024, cuando sumó 43.001, una cifra histórica para un periodo similar.

De acuerdo con el informe del Banco de México, en el país, el envío promedio de connacionales se redujo el 0.7 % entre enero y agosto, pues pasó de 396 dólares a 393 respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de operaciones en este mismo lapso disminuyó el 5.2 % interanual, al pasar a 102,88 millones; el 99.1 % de ellas fueron transferencias electrónicas. Con lo anterior, se mantuvo una tendencia a la baja tras la caída del 4.7 % en julio, del 16.2 % en junio, su mayor retroceso en 13 años y el descenso del 4.4 % interanual en mayo.

SIN RACHA

México mantuvo durante 11 años incrementos anuales de remesas tras terminar 2024 con un récord de 64,745 millones de dólares, pero en marzo pasado, un mes después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, terminó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del republicano.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para México, que recibió un récord de 64,745 millones de dólares en 2024, un aumento del 2.3 %, respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63,313 millones de dólares y el onceavo incremento anual consecutivo.

La Crónica de Hoy 2025