Se registraron tan sólo 3.38 millones de unidades producidas en este periodo, hecho que se da en medio de un panorama de tensiones comerciales con Estados Unidos

En los últimos 10 meses, reportan caída del 0.69% en producción de automóviles en México

Por Ruy Zerrera
El Inegi informó de una caída del 0.69% en la producción de vehículos en nuestro país. (Mireya Novo)

De acuerdo a información proporcionada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el porcentaje de los vehículo que se han producido en lo que va del año ha tenido un descenso del 0.69 % interanual, reportándose una cifra de hasta 3.38 millones de unidades en medio de un panorama de tensiones comerciales con Estados Unidos.

En cuanto a la exportación de vehículos ligeros, hubo un retroceso del 1.45 %, hasta los 2.88 millones, mientras que las ventas registradas en el rubro del mercado interno tuvieron un pequeño incremento del 0.11 %, para situarse en 1.2 millones. En concreto, el Inegi apuntó que el 77.1 % de los vehículos que fueron manufacturados eran en su mayoría camiones ligeros.

Asimismo, la información que proporciona dicho instituto da cuenta de un descenso del 16.3 % interanual referido a la cantidad de vehículos de la marca Volkswagen producidos, cuyo sindicato amenazó hace tres meses con llevar a cabo una huelga; sin embargo, dicha advertencia se dejó a un lado luego de que se llegara a un acuerdo de incremento salarial.

De igual forma, se reportaron reducciones interanuales respecto a la producción de las plantas de Honda (-13.3 %), de Mazda (-10.7 %), de Stellantis (-8.7 %) y Mercedes Benz (-7.6 %). El mes pasado, simplemente, la fabricación de vehículos ligeros en México tuvo un retroceso del 3.72 % interanual, registrándose 367.870 unidades.

La exportación, sólo de octubre, igualmente cayó un 5.45 %, con 314.227 vehículos. Mientras tanto, la venta a nivel interno se elevó el 5.99 %, hasta alcanzar las 129.736 unidades.

Es digno de mencionar que el rubro automotriz constituye el sector manufacturero más relevante en el país, pues aporta cerca de un 4 % al producto interior bruto (PIB) nacional y más de un 20 % al PIB manufacturero.

