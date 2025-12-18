Banxico recorta 25 puntos la tasa de interés y cierra el año en 7%

Banco de México (Graciela López Herrera)

Por concenso de la Junta de Gobierno del Banco de México, la Tasa de Interés Interbancaria fue reducida en 25 puntos en su recorte npumero 12 de forma consecutiva.

“La Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7 %”, indicó el último anuncio de política monetaria del banco central mexicano de 2025.

Este recorte ocurre luego de que la semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos redujera las tasas de interés en un cuarto de punto, situándose en el 3,6 %, su nivel más bajo desde hace casi tres años.

De acuerdo con cifras oficiales, la inflación general en México repuntó a 3,8 % al cierre de noviembre, mientras que la subyacente subió hasta 4,43 %, “principalmente por un aumento en la inflación de las mercancías no alimenticias”.

En este tono, el Banxico detalló que las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 se disminuyeron ligeramente, toda vez subió su pronóstico de inflación general de 3,5 % a 3,7 % y la subyacente de 4,1 % a 4,3 %.

“Dicho ajuste es resultado principalmente de una reducción más gradual de lo previsto en la inflación de servicios, mientras que el aumento registrado en la inflación de las mercancías tiene un impacto menor sobre la revisión de dichos pronósticos. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026”, detalló.

De cara al futuro, Banxico advirtió que “valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, por lo que dijo estará atento a la evolución de “los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

Votaron a favor del recorte la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo, mientras que Jonathan Heath votó por mantener la tasa en 7,25 %.