México se mantendrá como importador de granos y oleaginosas: CCI

Trabajo de agricultores

El dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Amadeo Hernández Barajas, dijo que existe incertidumbre entre los agricultores del país ante la falta de políticas públicas apropiadas y la cobertura crediticia que permitían al productor mejorar el precio a la hora de la comercializar su cosecha.

Las declaraciones de Amadeo Hernández indican que México dejó de producir alimentos por la falta de apoyó a los productores del campo, por lo que advitió que para el 2026 el país se consolidará como importador neto de granos a nivel mundial, especialmente de maíz, trigo y sorgo.

“Los productores de granos básicos se enfrentarán a la incertidumbre de si podrán recibir el pago por sus cosechas de maíz, trigo y sorgo ante la amenaza de que el Estado no tiene dinero y aún cuando el alimento ya está en bodegas almacenado”, advirtió el dirigente de la CCI.

Desde el punto de vista del también Coordinador Nacional del Congreso Agrario Permanente (CAP), organismo campesino que agrupa a 12 organizaciones campesinas, probablemente el próximo año el campo mexicano iniciará con el presupuesto más bajo que se ha presentado en una década, lo que podría afectar aún más la capacidad de los productores para mejorar la productividad y reducir la necesidad de las importaciones.

Señaló también que los efectos del cambio climático es otro de los factores que actualmente dañan al sector y que esta situación ya se había presentado a través de la sequía severa de años recientes, por lo tanto esta situación podría representar un factor de riesgo para el volumen de las cosechas nacionales.

El dirigente insistió en que 2026 será de mucha incertidumbre, donde crecerá la probabilidad de que la situación empeore para los productores pues tiene una seguridad alimentaria sustentada en el mercado internacional por el abandono de la producción nacional.