Harfuch destaca una disminución histórica del 65% en homicidios dolosos en Guerrero y del 71% en Acapulco

Presente en la conferencia mañanera de la Presidenta desde Acapulco, Guerrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado durante los primeros 15 meses de gobierno.

De acuerdo al secretario, quien acudió en representación del Gabinete de Seguridad, en este periodo se logró una reducción histórica del 65 por ciento en homicidios dolosos en el estado, mientras que en Acapulco disminuyó un 71 por ciento.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que se fortaleció de manera sustantiva la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades del estado de Guerrero, lo que ha permitido debilitar a los principales generadores de violencia.

En el caso de Acapulco, señaló que por instrucciones de la mandaria federal se homologó el modelo de operación en cuatro sectores, 146 cuadrantes y 252 colonias, con patrullajes permanentes, filtros de seguridad, puestos de control itinerantes, lectores de placas y arcos detectores en accesos carreteros.

Como resultado de estas operaciones del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, fueron detenidas mil 788 personas por delitos de alto impacto en el estado, se aseguraron más de 34 toneladas de droga, además el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron seis laboratorios clandestinos, que se suman a los casi mil 900 destruidos a nivel nacional durante la presente administración.

Informó que durante 2025 se logró la detención de 29 personas en Guerrero por el delito de extorsión, así como la captura de líderes criminales dedicados al cobro de cuotas en mercados y zonas comerciales de Acapulco.