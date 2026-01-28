Despidos masivos en Amazon: ¿Por qué la empresa de paquetería está cortando a 16 mil empleados?

Despidos masivos en Amazon Amazon realizará una segunda ronda de despidos masivos; prevén que 16 mil empleados serán afectados por este “cambio organizacional”.

En un anuncio publicado por Beth Galetti, vicepresidenta senior de Amazon, la empresa comunicó que recortará alrededor de 16,000 empleos corporativos, convirtiéndose en la segunda ronda de despidos masivos por parte del corporativo tras despedir 14,000 trabajadores en octubre del año pasado.

De acuerdo con el anuncio en el blog de Galetti este miércoles, el plan de la empresa “no es anunciar recortes de personal generalizado cada pocos meses”, sino que los cambios están sujetos a fortalecer la organización “haciendo ajustes según sea necesario” para aumentar la propiedad y eliminar la burocracia.

Antecedentes y razones claves de los despidos masivos en Amazon

Los 16 mil despidos anunciados por Amazon este miércoles a través del blog de su vicepresidenta senior completan 30 mil empleos afectados desde el año pasado, después de que una ronda de despidos masivos tuviera lugar durante octubre del 2025.

El CEO de Amazon, Andy Jessy, quien sucedió al fundador Jeff Bezos en 2021, anticipó desde junio del año pasado que la Inteligencia Artifial reduciría la fuerza laboral corporativa de Amazon en los próximos años, por lo que el gigante tecnológico —al igual que otras compañías de su estilo— han aumentado sus inversiones en dicha tecnología, con el objetivo de automarizar sus operaciones.

“A medida que desplieguemos más IA generativa y agentes, debería cambiar la forma en que se realiza nuestro trabajo”, comunicó Jessy en octubre de 2025, señalando que se necesitarán menos personas haciendo los trabajos que se realizan hoy en día al usar la IA de forma extensa en toda la empresa.

Por su parte, la vicepresidenta Galetti retomó parte del discurso del CEO en su comunicado de este miércoles, señalando que la Inteligencia Artificial es la tecnología más transformadora que se ha visto desde la creación del Internet.

“Estamos convencidos de que necesitamos organizarnos de forma más ágil, con menos capas y más propiedad, para avanzar lo más rápido posible para nuestros clientes y negocio", compartió en el anuncio.

El correo enviado “por error” que alertó el despido masivo de Amazon

Los empleados que serán despedidos en esta segunda ronda que completará 30,000 despidos en los últimos tres meses, fueron notificados este miércoles a primera hora, aunque algunos ya habían sido previamente advertidos por medio de un correo electrónico enviado “por error, contenido que rondó rápidamente por plataformas como Reddit.

El correo electrónico fue recibido por trabajadores de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica la noche del martes, el cual estuvo escrito por Collen Aubrey —vicepresidenta senior de Amazon Web Services (AWS)—, e incluyó la invitación de calendario enviada por una asistente ejecutiva a dichos empleados de Amazon.

El título de la invitación era “Enviar correo electrónico del Proyecto Amanecer”, una aparente referencia al nombre en clave que Amazon utiliza para los despidos.

Amazon expands layoffs—16,000 more jobs cut, taking total corporate reductions close to 30,000. AWS, Prime Video & HR are hit, with major impact expected in India.



Follow The Enterprise World for data-backed business news.#AmazonLayoffs #CorporateRestructuring #JobCuts pic.twitter.com/wU5T5gRXVR — The Enterprise World (@theenterprisew) January 28, 2026

A pesar de que el correo fue inmediatamente cancelado tras percatarse del envío, el anuncio fue difundido por Reddit y los empleados afectados no recibieron una respuesta oficial hasta la mañana del miércoles, cuando Amazon anunció la ronda de despidos masivos como una estrategia para “eliminar la burocracia”.

En el total de 30 mil despidos, los principales empleos afectados han sido en las áreas de Amazon Web Services, Prime Video y Recursos Humanos, con un significativo impacto en India.

¿Qué sucederá con los 16 mil empleados de Amazon afectados por el despido masivo?

El correo electrónico enviado por error advirtió que la decisión de recortar 16 mil empleos corporativos era la continuación de un trabajo realizado por más de un año para fortalecer la empresa “reduciendo la jerarquía y eliminando la burocracia”, con el objetivo de agilizar la atención de sus clientes.

A pesar de que el mensaje de Amazon aseguró que la decisión fue tomada con detenimiento y que “estos cambios son difíciles para todos”, algunos empleados de Amazon reportaron que esperaban el despido masivo desde semanas atrás, según compartió un ex trabajador de la empresa con BBC News Mundo.

Por el momento, la empresa tecnológica ha adelantado que ofrecerá a los empleados con sede en Estados Unidos un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de Amazon, así como indemnización por despido y otro apoyo para la transición.