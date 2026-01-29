Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, 11 y 12 de febrero

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que realizará la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento el 11 y 12 de febrero. Se trata de un evento gratuito con acceso para todos los interesados, especialmente a los jóvenes del sector de los micro negocios.

Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, mencionó que el sector de las micro unidades económicas, a la par de las grandes empresas, son el motor de la economía nacional. Nueve de cada diez negocios en el país son negocios de este tipo.

Como parte de su agenda empresarial, la Coparmex tiene como meta alcanzar los 100 mil afiliados para el año 2029, en el marco de la conmemoración de su primer siglo de fundación.

De acuerdo con la organización, este objetivo busca fortalecer la representación del sector empresarial y ampliar el impacto de sus programas de apoyo a emprendedores y microempresas.

