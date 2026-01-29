Uber revela ranking de calificaciones de usuarios; Puebla y CDMX, entre las más bajas

Uber (Crisanta Espinosa Aguilar)

Navojoa, Durango y Ciudad Obregón se ubicaron como las ciudades con las mejores calificaciones promedio otorgadas por conductores de Uber a sus usuarios, de acuerdo con el ranking anual presentado por la plataforma.

En contraste, Puebla, Ciudad de México y Guadalajara registraron los puntajes más bajos a nivel nacional.

El informe, elaborado con base en las evaluaciones realizadas por los socios conductores al término de cada viaje, forma parte de los esfuerzos de la empresa por promover la transparencia y el respeto entre usuarios y conductores, así como por fomentar el cumplimiento de sus Guías Comunitarias.

De acuerdo con el reporte, las ciudades con mayor promedio de calificación son Navojoa, Sonora; Durango, Durango; Ciudad Obregón, Sonora; Chetumal, Quintana Roo, y Ciudad Victoria, Tamaulipas. También figuran entre las mejor evaluadas Los Mochis, La Paz, Colima, Hermosillo y Cancún.

En el otro extremo del ranking, Puebla encabeza la lista de las ciudades con menor calificación, seguida de Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y Cuernavaca. A estas se suman León, Cuautla, Tijuana, San Luis Potosí y Celaya.

Uber explicó que la calificación de cada usuario se obtiene a partir del promedio de los últimos 500 trayectos realizados, tomando en cuenta la evaluación otorgada por cada conductor en una escala de una a cinco estrellas.

Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad para Uber en México, señaló que el objetivo del ranking es reforzar la importancia del respeto mutuo y la convivencia positiva durante cada trayecto.

Indicó que tanto usuarios como conductores cuentan con herramientas dentro de la aplicación para conocer el desglose de sus calificaciones y mejorar su experiencia en futuros viajes.

La empresa recordó que sus Guías Comunitarias promueven el trato cordial, la seguridad y el cumplimiento de la ley. El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones, incluida la suspensión o inhabilitación definitiva de la cuenta, tanto para usuarios como para conductores.

Como parte de las recomendaciones para mantener una buena calificación, Uber destacó la importancia de la puntualidad al momento de abordar, la comunicación clara sobre cambios en el destino o paradas adicionales, la correcta selección del punto de partida, así como el respeto al conductor y al vehículo.

También subrayó la relevancia de cumplir las normas de tránsito y utilizar el cinturón de seguridad durante todo el recorrido.

Los usuarios pueden consultar su calificación promedio en la sección “Cuenta” de la aplicación, así como revisar el desglose de sus evaluaciones a través del Centro de Privacidad, dentro del menú de configuración.

Finalmente, Uber reiteró que cuenta con equipos especializados para atender reportes relacionados con discriminación, acoso, agresiones o cualquier altercado, los cuales pueden ser denunciados desde la sección de ayuda de la app, con el fin de aplicar las medidas correspondientes conforme a los términos y condiciones de uso de la plataforma.