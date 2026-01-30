Crecimiento de empresas con responsabilidad social: Enrique Molina Galeana

El senador, Jorge Carlos Ramírez con el empresario Fernando Molina

El crecimiento empresarial debe acompañarse de principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible como parte de una visión integral de largo plazo, afirmó el empresario Luis Enrique Fernando Molina

“Para tener una crecimiento empresarial exponencial, siempre se debe de acompañar de responsabilidad social y desarrollo sostenible”, recalcó

Con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito empresarial y de la medicina estética, Molina Galeana ha desarrollado proyectos en distintos sectores estratégicos de la economía nacional, entre ellos salud, infraestructura, energías renovables, manejo del agua, finanzas, comunicación y transporte aéreo.

En los últimos años, ha participado en la creación de iniciativas orientadas al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), así como en esquemas de inversión que buscan generar oportunidades laborales en distintas regiones del país.

De acuerdo con el empresario, su interés por incursionar en distintos sectores responde a la identificación de áreas de oportunidad en las que es posible aplicar modelos de negocio con impacto económico y social.

“Me gusta incursionar en diversas áreas de oportunidad donde pueda aplicar mis conocimientos y habilidades como empresario, y sobre todo ayudar a las personas a que logren tener una mejor calidad de vida”, aseveró

Aseveró que el objetivo es desarrollar negocios exitosos, por lo cual se requieren empresas que se vuelvan disruptivas.

“ En la actualidad no cualquier producto o servicio impresiona al mercado y como empresarios tenemos un reto constante que demanda innovación constante”, recalcó

Molina Galeana preside Grupo Molina, un consorcio empresarial conformado por más de 25 empresas con operaciones en México y otros países.

El grupo mantiene presencia en industrias como salud y bienestar, medicina estética, energías renovables, tratamiento integral de sistemas de agua, infraestructura y desarrollo urbano.

De manera paralela a sus actividades empresariales, participa en organizaciones de carácter altruista y social, como Rotary International, la Sociedad de Beneficencia Latinoamericana y la Fundación Forjadores de México, enfocadas en iniciativas de desarrollo comunitario y apoyo social.