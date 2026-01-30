Sheinbaum destaca crecimiento del PIB y confianza para invertir en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita en Tijuana, Baja California (Omar Martínez/Cuartoscuro)

Crecimiento económico — La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes la fortaleza de la economía nacional, tras conocer que al cierre del 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) presentó cifras mejores de lo previsto, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmaron un crecimiento del 0.7 %.

“El INEGI publicó el cierre económico del 2025. Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre-diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios y el turismo, muchísimo”, resaltó la mandataria desde Tijuana, en Baja California.

La reacción de la Jefa del Ejecutivo Federal se registra luego de que el órgano autónomo presentó su informe sobre el PIB, en el que revela que creció un 0.7 % en 2025, y aumentó 1.6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y evitó así las previsiones de recesión de algunos analistas para el año pasado.

Asimismo, dijo que el comportamiento positivo de la economía se refleja también en la fortaleza del peso mexicano, que este viernes se ubicaba alrededor de las 17.35 unidades por dólar, pese al contexto internacional adverso y las tensiones comerciales.“Si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo en el desempeño de la economía”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que la apreciación del peso tiene efectos diferenciados sobre el comercio exterior, al tiempo que defendió que, pese a ello, las exportaciones han mostrado un buen desempeño.

“Favorece las importaciones, porque es más barato importar con un peso que está valorado con, digamos, menos pesos por dólar. Y desfavorece la exportación”, detalló.

En la misma línea, presumió además que “con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer salió positiva, es decir, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte”, presumió.

Para la mandataria los datos confirman que México se encuentra en una posición más sólida que otros países, especialmente en un entorno marcado por la guerra comercial global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su agresivo proteccionismo comercial. “Habla de la fortaleza en la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles. México está en una mejor posición que muchos otros países”, indicó.

La Crónica de Hoy 2026