Perfila Cámara Internacional de Comercio negociación del T-MEC más allá del 2026; turbulencia

Kenneth Smith, vicepresidente de política económica del ICC (Cámara Internacional de Comercio)

La negociación del T-MEC podría extenderse más allá del 2026, luego de que es posible que Donald Trump intente imponer cláusulas de aranceles una vez que detecte déficit comercial con sus socios comerciales, lo que aumenta el grado de turbulencia y escenarios difíciles para México, dijo Kenneth Smith, vicepresidente de política económica del ICC (Cámara Internacional de Comercio).

Los empresarios que aglutinan al ICC en México proyectaron que el 2026 será un año más complejo respecto al 2025, que si bien se estima crecimiento económico entre 1.5 y 1.8% del PIB, la incertidumbre por el T-MEC se mantendrá en el resto del año o se prologue hasta el 2027.

“La principal preocupación no es un rompimiento inmediato del T-MEC, sino la prolongación de la incertidumbre”, señaló.

En conferencia de prensa, el ex negociador del T-MEC planteó cuatro escenarios para la relación México, Estados Unidos, Canadá, el cual coincidió en que lo más probable es que “se extienda a todo el año o posiblemente al siguiente”, aunque quedan descartados los cambios de fondo porque implicaría modificaciones en el Congreso, que no han sido aceptadas por los poderes legislativos.

“No vemos una inminente salida de Estados Unidos o un colapso del tratado. Si vemos turbulencia y escenarios difíciles”, añadió el especialista.

En tanto, la ICC considera que el 2026 será un año de optimismo cauteloso para la economía mexicana.

Alejandro Padilla, presidente del Grupo Politica Económica del ICC, así como Janneth Quiroz, vicepresidente de la Cámara, señalaron que el crecimiento para México será moderado, ventajas comerciales vigentes y revisión del T-MEC marcarán el pulso económico del año que estará íntimamente ligado a la agenda de Estados Unidos.