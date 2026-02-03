¿Quién es Josh D’Amaro?: el nuevo CEO de Disney que comenzó dirigiendo los parques temáticos

Próximo CEO de Disney Bob Iger tiene un nuevo sucesor tras una votación unánime por parte de la junta directiva de Disney, quienes eligieron a Josh D’Amaro como el nuevo CEO de la compañía.

Bob Iger, actual CEO de Disney, dará fin a su dirección este 2026, tras aproximadamente 18 años como líder de la empresa, por lo que la junta directiva ha votado por un sucesor que fue anunciado este martes 3 de febrero.

Tras una decisión unánime, los directivos de Disney seleccionaron al actual jefe de parques temáticos de Disney, Josh D’Amaro, como el próximo CEO que tomará el puesto en marzo del año presente.

¿Quién es Josh D’Amaro? Vida y trayectoria del próximo CEO de Disney

D’Amaro es originario de Massachusetts, Estados Unidos, y es veinte años menor que Bob Iger —ambos compartiendo el mismo día de cumpleaños, 10 de febrero—; este mes cumplirá los 55 años, mientras que Iger alcanzará los 75 años.

Anteriormente, Josh D’Amaro ha expresado su fanatismo por Disney desde la niñez, así como el cariño que tiene a los parques temáticos de la compañía, señalando la atracción ‘Peter Pan’s Flight’ como una experiencia imprescindible que sus hermanos y él solían disfrutar durante la infancia.

En cuanto a su formación académica, el próximo CEO de Disney estudió Administración de Empresas en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., transfiriéndose después a Nueva York, donde cursó estudios de arte y escultura en Skidmore College; sin embargo, experimentó incertidumbre respecto a cómo se ganaría la vida, según informó a The New York Times en entrevistas pasadas.

Tras graduarse en 1993, D’Amaro comenzó su trayectoria profesional en Gillete, con sede en Boston, durante algunos años hasta que se integró a Disney como planificador de negocios en el año 1998, desenvolviéndose también en las áreas de desarrollo comercial, estrategia de merketing y ventas del parque.

Finalmente, se convirtió en el presidente de Disney Experiences, manteniendo este sector como uno de los motores de ganancias más confiables de la compañía, generando miles de millones de ingresos operativos en sus distintas sedes.

Entre los logros más destacables de D’Amaro en las experiencias de Disney, están las funciones que desempeñó en Disney World Animal Kingdom y Hong Kong Disneyland, lo que aportó a la necesaria relación con China, un país de suma importancia para el crecimiento de Disney en el mundo de los negocios.

Como presidente de Disney Experiences, D’Amaro ha supervisado parques temáticos, cruceros y productos de consumo, sobreviviendo incluso a la pandemia de 2020 para expandir el negocio de entretenimiento, un plan que ha puesto los ojos en Abu Dhabi como posible sede de un séptimo parque temático.

¿Por qué Josh D’Amaro fue elegido como el próximo CEO de Disney?

Tras haberse retirado del puesto como director ejecutivo de Disney en 2020, Bob Iger tuvo que regresar en 2022 para sustituir a Bob Chapek, quien mostró un débil desempeño como CEO que se vio reflejado en la caída de las acciones y pérdidas significativas en la plataforma streaming Disney+, sumado a controversias públicas que determinaron su salida definitiva del puesto.

Debido a este antecedente, la junta directiva de Disney priorizó el proceso de selección para una sucesión correctamente planificada.

De acuerdo con los directivos, D’Amaro destacó entre otras opciones por su experiencia al gestionar grandes fuerzas de trabajo, largos plazos de construcción, fricciones regulatorias y el tipo de intensidad de capital que no tolera la improvisación, principalmente porque los planes de la compañía se dirigen a una expansión física de sus servicios (parques y cruceros).

Bob Iger, quien próximamente dejará su puesto, afirmó que D’Amaro “es un líder excepcional y la persona ideal para convertirse en nuestro próximo director ejecutivo”, informando que la junta directiva votó unánimente a favor de su ascenso el lunes 2 de febrero.

Al mismo tiempo que la expansión de atracciones físicas, D’Amaro también se enfrentará al crecimiento de las plataformas de streaming Disney+ y Hulu, como estrategia para compensar la caída del negocio en cadenas de televisión, un plan que también dirigirá a ESPN a la era del streaming.

“Cuando regresé hace tres años, tenía muchísimos problemas por solucionar”, contó Iger, señalando que la dirección de una empresa no se trata únicamente de arreglar, sino que “se trata de preparar a la empresa para su futuro y realmente implementar medidas para crear oportunidades de crecimiento”.