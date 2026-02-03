Se desploman remesas 4.6% en 2025 por políticas antiinmigrantes de Trump

El 2025, un año e pesadilla para los envíos de dinero de connacionales desde Estados Unidos

Envíos de connacionales — El Banco de México (Banxico) informó este martes que derivado del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump durante todo el 2025, las remesas en México se desplomaron un 4.6 %, hasta alcanzar los 61,791 millones de dólares, pese a un incremento del 1.9 % en diciembre.

El Banco central refiere que la caída en el ingreso de envíos de dinero desde el vecino país por parte de los connacionales el año pasado rompió con una racha 11 años de incrementos, retroceso que se había empezado a vislumbrar desde marzo de 2024, cuando se terminó una racha de 46 meses con crecimientos interanuales consecutivos.

Sin embargo, en diciembre de 2025, las remesas se incrementaron un 1.9 % interanual a 5,322 millones de dólares, única alza mensual en el año.

El monto recibido en 2025 está ligeramente por debajo de una expectativa del mercado que estimaba ingresos por 61,000 millones de dólares, fue menor al récord conseguido en 2024 donde se las remesas alcanzaron los 64,7467 millones de dólares, resalta el Banxico.

El número total de operaciones se redujo un 5.5 % al caer a 157.74 millones en 2025, con el 99 % de los envíos hechos de forma electrónica, no obstante, la remesa promedio del año se elevó un 1 % hasta los 397 dólares.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020 y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó un récord en 2024 con 64,745 millones de dólares, un aumento del 2.3 %, respecto a 2023 y el undécimo incremento anual consecutivo.

En junio pasado, la administración Trump informó un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por Washington, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

La caída anual de las remesas se publica tras revelarse en enero pasado un crecimiento del 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2025, y un aumento en un 1.6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y el país libró una recesión.

México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, después de India, según los reportes del Banco Mundial (BM).

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por 1,183 millones de dólares en 2025, una contracción anual del 9.6 %.

