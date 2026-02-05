Empresas de Rastreo y Protección Vehicular celebran Primera Reunión Nacional para Promoción de Inversiones

Vicente Gutiérrez de CANACO CDMX, Francisco Javier Lagunes de la ANIERM y Luis Villatoro de ANERPV

Luis Villatoro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), celebró a nombre de las empresas afiliadas, que el organismo haya sido convocado a la Primera Reunión Nacional para las Promoción de las Inversiones, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbam Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Consideró que este fue un espacio estratégico para el diálogo y la coordinación entre gobierno y sector empresarial, donde se ofreció un panorama sobre el comportamiento de los proyectos económicos en concordancia con el Plan México.

“La importancia de estar presentes y de que nuestro sector haya sido convocado junto con los demás actores económicos del país, radica en el valor que ofrecen nuestros servicios de protección y la certidumbre que brindan para resguardar el patrimonio de quienes invierten y producen en el país”, destacó Luis Villatoro.

El presidente de la ANERPV destacó que el valor de las empresas de rastreo y protección vehícular radica en que son aliadas importantes de industriales de todos los tamaños, productores agrícolas y agropecuarios, comerciantes, transportista, operadores logísticos y exportadores e importadores del país que arriesgan su patrimonio, generan empleos, producen bienes y servicios y pagan sus impuestos, pero que requieren tener seguridad y resguardo para que sus mercancías lleguen con éxito a sus destinos.

Las empresas asociadas a la ANERPV lograron recuperar 2 mil veinte vehículos de carga robados en 2025, fundamentalmente tracto camiones y remolques por un valor total de mil 485 millones de pesos, sin incluir las mercancías, además de la detención de 147 personas y el aseguramiento de 43 predios, todo ello en colaboración con autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno.

En el evento estuvieron presentes algunos dirigentes del gremio, entre ellos Vicente Gutiérrez de CANACO CDMX y Francisco Javier de la ANIERM, entre otros.