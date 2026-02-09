¿Aerolíneas mexicanas suspendieron viajes a Cuba tras escasez de combustible? Reporte actualizado Debido a la escasez de combustible en Cuba, aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos; conoce cuáles son (Pexels)

Debido a la escasez de combustible en Cuba, aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos, mientras que las mexicanas continuarán operando con normalidad.

Después de que el Gobierno de Cuba informara que ya no podrá suministrar combustible a los aviones en sus aeropuertos debido a las restricciones impuestas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar sus vuelos.

De acuerdo con lo compartido por el Gobierno de Cuba, esta medida, la cual se llevará a cabo en medio de la temporada turística, comenzará a ser efectuada a partir del martes 10 de febrero hasta el 11 de marzo.

¿Qué aerolíneas han cancelado sus vuelos a Cuba?

La primera aerolínea en confirmar la cancelación de vuelos hacia Cuba fue Air Canada, informando que únicamente operará vuelos vacíos hacia este país para recoger a aproximadamente 3 mil pasajeros y llevarlos de regreso a Canadá.

Según su comunicado, esperan que los vuelos hacia Cuba se puedan normalizar posteriormente, aunque les recomiendan a sus usuarios estar al pendiente de sus medios de contacto oficiales para conocer cualquier actualización.

¿Las aerolíneas mexicanas continuarán realizando vuelos hacia Cuba?

Por su parte, las aerolíneas mexicanas han confirmado que continuarán operando con normalidad en sus destinos hacia Cuba.

De acuerdo con lo publicado por la Embajada de Cuba, entre su país y México se mantendrá conectividad aérea y operaciones de vuelo regulares.

Mientras que Viva Aerobus informó que sus vuelos irán abastecidos con combustible para el viaje de ida y vuelta, por lo que continuarán operando con normalidad.

Asimismo, la Embajada de Cuba también informó que las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas que operan las diferentes rutas de México a Cuba continúan trabajando para asegurar la estabilidad de las operaciones.

No obstante, señalan que los viajeros deberán mantenerse informados a través de los medios de comunicación oficiales para resolver cualquier duda.

“Cuba permanece abierta al turismo y reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia segura y organizada a todos los visitantes.” Fue parte de lo anunciado por la embajada de Cuba en México