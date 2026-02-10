SAT y CONCANACO refuerzan colaboración para fortalecer la cultura contributiva

. .

En un marco de diálogo y colaboración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) sostuvieron una reunión de trabajo con el propósito de identificar áreas de oportunidad que permitan consolidar la cultura contributiva en el país.

El encuentro fue encabezado por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, quienes destacaron la importancia de apoyar la consolidación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y avanzar en la política de simplificación de trámites en beneficio de las y los contribuyentes.

Avances y compromisos

Durante la reunión se subrayó que los esfuerzos conjuntos han permitido fortalecer la recaudación y, al mismo tiempo, generar una nueva cultura contributiva basada en el cumplimiento voluntario. La CONCANACO SERVYTUR ratificó su compromiso de reforzar la coordinación con el SAT, mediante campañas de orientación y acompañamiento a los contribuyentes, así como acciones de difusión que promuevan la responsabilidad fiscal.

Participación institucional

Por parte del SAT asistieron Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal; Ricardo Carrasco Varona, administrador general Jurídico; Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior; y René Guzmán García, administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente.

En representación de la Confederación participaron Jessica Morales Portano, jefa de oficina; María Fernanda Valdez Lerma, directora de Turismo; Marco Tulio García Espinosa, síndico CANACO GAM; y Alfredo Gómez Coss, síndico CANACO León.

Política de puertas abiertas

Con este tipo de encuentros, el SAT reafirma su política de puertas abiertas y de diálogo permanente con los distintos sectores productivos, con el objetivo de impulsar y consolidar una nueva cultura contributiva que fortalezca el desarrollo económico y social del país.