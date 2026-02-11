Disminuye ventas y producción de vehículos pesados en el primer mes del año

Vehículos pesados (Artemio Guerra Baz)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el reporte de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) que brinda información sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados en México.

De acuerdo a la información presentada en enero de 2026, las 13 empresas que conforman dicho registro reportaron una disminución de unidades vendidas al menudeo en comparación con las ventas del mismo periodo en 2025, cuando se registró un total de ventas de 3 mil 862 unidades, en 2026 se vendieron 2 mil 73 unidades, lo que representa una disminución de mil 789 unidades.

En ventas al mayoreo, también se registró una disminución, ya que en este periodo en 2025 se vendieron 2 mil 608 unidades, y en el presente año mil 676 unidades, una disminución de 932 unidades.

También hubo una variación considerable en la producción de vehículos pesados en enero de 2026 comparado con lo registrado el año pasado; ya que en 2025 se produjeron un total de 14 mil 108 unidades, y en el primer mes del presente año apenas un total de 6 mil 793 unidades, una reducción del 51.9 por ciento.

De la producción de 2026, el 97.9 por ciento (6 mil 653 unidades) fueron vehículos de carga, mientras que el 2.1 por ciento restante, fueron vehículos de pasajeros (140 unidades).

Respecto a la exportación, en el mismo periodo en 2025 fueron enviados 10 mil 985 vehículos, mientras que en 2026, la cifra disminuyó a 5 mil 76 unidades, una reducción total del 53.8 por ciento.

Estados Unidos volvió a colocarse como el principal exportador de vehículos pesados en México por un 94.2 por ciento (4 mil 783 unidades) del total; seguido de Canadá con el 4.6 por ciento (233 unidades); Colombia con el 0.7 por ciento (33 unidades); y el resto de países tan sólo representó el 0.5 por ciento (27 unidades).