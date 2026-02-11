Uber amplía controles parentales y funciones de seguridad en su servicio para adolescentes

Uber

A casi dos años de su lanzamiento en México, Uber Teens incorporó nuevas funciones orientadas a reforzar la supervisión parental y mejorar la experiencia de movilidad para adolescentes de entre 13 y 17 años, con herramientas que permiten una mayor coordinación entre padres, tutores, usuarios jóvenes y conductores.

Las actualizaciones incluyen la habilitación de un chat grupal dentro de la aplicación, la opción de que madres, padres o tutores soliciten directamente los viajes y la posibilidad de pagar en efectivo, medidas que, según la empresa, buscan facilitar la logística familiar y ofrecer mayor autonomía a los adolescentes en sus desplazamientos cotidianos.

El chat grupal permite que las tres partes involucradas en el traslado —padres o tutores, adolescentes y conductores— puedan intercambiar mensajes en tiempo real para coordinar puntos de encuentro, aclarar indicaciones o resolver dudas sin necesidad de realizar llamadas. Esta función pretende reducir errores de ubicación y agilizar la comunicación durante el trayecto.

Otra de las novedades es la opción para que los adultos responsables soliciten directamente el viaje desde su propia cuenta, lo que permite organizar traslados de manera remota y centralizar la gestión de los desplazamientos familiares.

A ello se suma la incorporación del pago en efectivo, que amplía las alternativas disponibles y permite que los adolescentes gestionen sus propios traslados incluso cuando no cuentan con medios de pago digitales.

De acuerdo con la empresa, estas mejoras se suman al conjunto de herramientas de seguridad que caracterizan al servicio desde su introducción en el país en 2024. Entre ellas destacan la verificación por código PIN antes de iniciar el viaje, el monitoreo del trayecto en tiempo real por parte de los adultos responsables y la tecnología RideCheck, diseñada para detectar posibles anomalías durante el recorrido.

“Formar autonomía en los adolescentes no implica dejarlos sin supervisión, sino brindarles herramientas para que actúen con responsabilidad y confianza. Estas funciones buscan mantener ese equilibrio entre independencia y tranquilidad para las familias”, explicó Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad de Uber en México.

Los viajes solicitados a través de Uber Teens son asignados únicamente a conductores con las calificaciones más altas y mayor experiencia dentro de la plataforma. Según la compañía, todos los socios conductores pasan por un proceso de validación que incluye revisión de documentos, verificación de antecedentes y controles periódicos mediante reconocimiento facial aleatorio.

Además, los titulares del Perfil Familiar pueden seguir en tiempo real el recorrido, conocer los datos del conductor, así como las características del vehículo, y recibir alertas en caso de desviaciones de ruta, detenciones inusuales o finalización anticipada del viaje. En estos casos, la aplicación ofrece acceso inmediato a herramientas de apoyo y emergencia, incluido un botón para contactar al número 911.

La plataforma también señaló que los destinos más frecuentes de los usuarios adolescentes están relacionados con actividades académicas, deportivas y recreativas, como universidades, centros deportivos y espacios de esparcimiento, lo que refleja el uso cotidiano del servicio en rutinas escolares y actividades extracurriculares.

Desde su llegada a México en 2013, Uber ha expandido su presencia a más de 100 ciudades del país, integrando distintos servicios de movilidad y entrega. Con Uber Teens, la empresa busca atender las necesidades específicas de familias con hijos adolescentes, en un contexto urbano donde la movilidad segura y supervisada se ha convertido en una preocupación central.

Las nuevas funciones ya están disponibles para los usuarios en México y pueden activarse a través del Perfil Familiar dentro de la aplicación, donde los adultos responsables pueden invitar a los adolescentes a crear su cuenta y configurar las opciones de supervisión.