Automotrices chinas BYD y Geely van por planta armadora que dejó Nissan en Aguascalientes

La planta armadora que dejó Nissan en Aguascalientes ya tiene dos postores del gigante asiático y uno de Vietnam

Automotrices chinas — Los fabricantes de automóviles de origen chino, BYD y Geely, confirmaron su apuesta de extender su presencia en México, por lo que se encuentran entre las empresas del ramo que quieren comprar la planta armadora que dejó Nissan en Aguascalientes y con capacidad para la producción de 230 mil vehículos al año.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, la planta Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS), donde se fabricaban vehículos de Nissan y Mercedes-Benz, cerró por las presiones de Estados Unidos de imponer gravámenes a vehículos que se exportaran de otras naciones, incluso de sus socios del T-MEC, lo que ahora abre la oportunidad a dos de las principales automotrices del gigante asiático que quieren extenderse en México.

El interés de las dos armadoras de autos de China no es cualquier cosa, ya que en conjunto, BYD y Geely lograron posicionar en el mercado 4 millones de autos el año pasado, poniéndose al nivel de la estadounidense Ford, que ha perdido fuerza en México debido a las políticas arancelarias de Donald Trump.

BYD y Geely han crecido de forma importante en México, y así lo revelan las ventas de vehículos de BYD que se multiplicaron por diez desde 2020, mientras que la automotriz Geely duplicó sus cifras.

Aumenta el interés de varias empresas chinas por la planta armadora en Aguascalientes

Otras empresas chinas que también han mostrado interés por la planta armadora en Aguascalientes son Chery 9973.HK y Great Wall Motor 601633.SS. Otra compañía ya presentó su oferta por la compra de la armadora es la fabricante vietnamita de autos eléctricos VinFast VFS.

De concretarse la venta de la planta armadora por alguna de las empresas del gigante asiático, no sólo abriría camino para fortalecer y reactivar una de las plantas más modernas del ramo en el país, sino que expandirá la presencia de los autos chinos en México y recuperaría los más de mil 500 empleos perdidos por la salida de la empresa japonesa en la entidad.

Mientras las negociaciones continúan, el Gobierno Federal pidió una pausa a las autoridades estatales para frenar inversiones chinas en la industria automotriz hasta que no se concrete una renovación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

La Crónica de Hoy 2026