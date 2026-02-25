Cemex entra al top 5 ranking Merco Responsabilidad ESG 2025

Cemex en el lugar 5 del Merco Responsabilidad ESG 2025

La compañía Cemex se ubicó en el quinto lugar del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, posicionándose como una de las compañías con mayor compromiso en materia de responsabilidad social y sustentabilidad en el país.

El listado dado a conocer desde ayer refleja un avance sostenido de la compañía en los últimos años. En 2023 ocupaba el lugar 45, para 2024 subió al sitio 15 y, en la más reciente edición logró ingresar al top 5.

Además de su posición en el ranking general, la firma se mantuvo como líder en el sector de materiales de construcción y se colocó entre las cinco mejores en el rubro de gobernanza.

“Este resultado es consecuencia de un trabajo constante en toda la organización. En Cemex asumimos la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia y de nuestra operación diaria. La evolución en Merco demuestra que cuando hay continuidad, los avances se consolidan”, expresó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

El directivo agregó que la evolución de la empresa dentro del monitor Merco demuestra que la continuidad en sus estrategias ha permitido consolidar avances en materia ambiental, social y corporativo.

Este hito se presenta en el marco del 120 aniversario de Cemex, respaldando una trayectoria de confianza y soluciones bajo una visión de largo plazo.

