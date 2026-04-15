Bolsa Mexicana de Valores gana un 1.01% en línea con índices de EU y llega a 69,634.71 unidades

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Edificio del Grupo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en avenida Reforma (Moisés Pablo Nava)

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este miércoles un 1.01% para romper una racha de tres sesiones a la baja, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 69,634.71 unidades, en una jornada con ganancias en Estados Unidos y pérdidas en Europa.

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias ante optimismo sobre la disminución en las tensiones geopolíticas, mientras que en Europa, se observaron pérdidas en el sector de artículos de lujo”, indico la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, el IPC “cerró la sesión con una ganancia del 1,01 % para romper una racha de tres sesiones al hilo de pérdidas”, precisó.

Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, destacó que el IPC finalizó su jornada del miércoles al alza y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8.28%.

“A nivel empresarial, 28 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo”, manifestó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17.26 unidades por billete verde, mismo precio que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 227.8 millones de títulos por un importe de 31,280 millones de pesos.

De las 699 empresas que cotizaron en la sesión, 403 cerraron con sus precios al alza, 280 registraron pérdidas y 16 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la transportadora marítima Grupo TMM (TMMA), con el 11.96%; del conglomerado de medios Televisa (TLEVISA CPO), con el 6.63%, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 5.07%.

Por otra parte, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO) con el -5.31%; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -5.08%, y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -3.61%. (Con información de EFE)