ANERPV: Cifras récord en recuperación de vehículos

ANERPV celebra su 23 aniversario

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehícular (ANERPV) conmemora su 23 aniversario tras su fundación en 2003, dicha empresa ha logrado consolidarse en materia de seguridad y combate de robo vehícular en México.

Su trayectoria ha consolidado a la ANERV como una empresa líder que víncula la tecnología de punta y la estadística con inteligencia operativa de las autoridades de los tres niveles del gobierno.

Luis Enrique Villatoro, presidente de la ANERV, destacó que en sus incios la empresa comenzó con 20 empresas afiliadas con 20 mil vehículos monitoreados. Actualmente cuenta con 2 millones y medio de unidades conectadas y protegidas con tecnología de vanguardia y sistemas de inteligencia artificial para la detección de incidentes en tiempo real, “nuestro liderazgo en capacitación y certificación de profesionales del sector, logramos que ocho de cada diez intentos de robo terminen en una recuperación exitosa,” mencionó.

La ANERPV ha logrado la detección de 800 personas vinculadas a ílicitos logrando una recuperación de activos cuyo valor económico asciende a 4 mil 300 millones de pesos al cierre de enero 2026.

La empresa mantiene 3 pilares fundamentales: tecnología e inteligencia artificial, la certificación y profesionalización del personal y fortalecimiento del marco legal.

La celebración se llevara acabo el próximo día 15 de abril en un Foro con la participación de más de 100 líderes del sector logístico y las 70 empresas más importantes especializadas en rastreo y protección vehicular.