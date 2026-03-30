Condusef atendió 1,086 reclamaciones durante el primer bimestre de 2026 en Sonora

Condusef atendió quejas en Sonora

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que durante el primer bimestre del año en Sonora acumuló el 2.3 por ciento de las reclamaciones a nivel nacional, los 1,086 casos atendidos evidenciaron un decremento del 9.8 por ciento en comparación con el año anterior.

De las reclamaciones de Sonora, el 73.2 por ciento fueron atendidas a través de gestión electrónica, procedimiento ágil y accesible, la cual la dependencia promueve que las instituciones financieras ofrezcan respuestas claras y oportunas en plazos reducidos, en favor de los usuarios. Por su parte, el 15.7 por ciento de los casos fueron realizados por las prácticas de cobranza indebida, que son aquellas que tienen que ver con las acciones de despachos de cobranza.

Sumado a esto, la Banca Múltiple (BM) atesoró el 64.4 por ciento de las reclamaciones, seguida de las aseguradoras con 17.7 por ciento y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R) con el 5.7 por ciento.

En la Banca Múltiple (BM) las quejas se concentraron principalmente en “Transferencia electrónica no reconocida”, “Consumos no reconocidos” y “Consumos vía internet no reconocidos”, causas que en conjunto representaron el 32.2% del total de reclamaciones registradas en la entidad.

En cuanto a los productos financieros de la BM, las reclamaciones fueron vinculadas a tarjeta de débito, tarjeta de crédito y crédito personal, que reunió el 80.1 por ciento de las quejas recibidas.

La Condusef reveló que lasas reclamaciones totales registradas de dicha entidad, el 46.2 por ciento fue presentada por mujeres y el 53.8 por ciento por hombres. También indicó que los productos más reclamados por el segmento de las personas adultas mayores fueron la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y crédito personal.

Además, la dependencia registró el 26.2 por ciento de reclamaciones recibidas en Sonora, las cuales estuvieron relacionadas con un posible fraude, principalmente por transferencia electrónica no reconocida y consumos no reconocidos. Por ello, la resolución favorable al usuario se ubicó de manera global en el 38.6 por ciento.

Por último, la CONDUSEF puso a disposición diversos canales a través de su página de internet, entre ellos: el portal de queja electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para reportar malas prácticas, el chat en línea, el centro de contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

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