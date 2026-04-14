Ex presidente de Concanaco Héctor Tejada hizo vínculos con Morena pese a estatutos que exigen apartidismo

El historial político de José Héctor Tejada Shaar, ex presidente de la Concanaco Servytur, reabre el debate sobre los límites entre representación empresarial y participación partidista, en un momento en que la confederación que dirigió atraviesa su mayor crisis institucional en años.

En 2023, siendo aún presidente de Concanaco, Morena incluyó a Tejada Shaar en su proceso interno para elegir candidato a la gubernatura de Guanajuato. El empresario declinó 24 horas después, alegando que su cargo exigía apartidismo, aunque admitió haber recibido invitaciones del partido durante al menos un año previo. Tras concluir su gestión en marzo de 2024, declaró en 2025 su interés en competir por la alcaldía de León en 2027 con Morena.

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Durante su gestión, Tejada impulsó el acercamiento de Concanaco con el gobierno federal: el organismo participó en tres conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024. Coparmex y otros organismos señalaron que ese vínculo con el partido gobernante comprometía el principio de apartidismo que rige estatutariamente a la confederación.

Este historial cobra mayor peso en el contexto de la crisis actual de Concanaco bajo la gestión de Octavio de la Torre: más de 10 cámaras del norte recurrieron al Poder Judicial tras ser expulsadas arbitrariamente, y en febrero de 2026 el presidente de Canaco Juárez exigió públicamente que De la Torre exhibiera los estados de cuenta de una tarjeta American Express corporativa con presuntos cargos en Petco y GamePlanet pagados con cuotas de socios.

Analistas señalan que el caso Tejada ilustra un patrón persistente: dirigentes empresariales que construyen capital político desde la plataforma institucional, sin que los estatutos de apartidismo sean exigibles en la práctica. El riesgo, advierten, es que organismos que representan a millones de empresas terminen respondiendo a agendas personales.