Empresas suizas consolidan a Nuevo León como lugar estratégico para el desarrollo de la infraestructura

10 Aniversario de la SwissCham México

En el marco de la celebración por su décimo aniversario, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) reiteró su compromiso con el desarrollo económico del estado de Nuevo León como un destino fundamental para la innovación, la tecnología y la inversión.

Durante el evento, el Cónsul Honorario de Suiza en Monterrey, Andrés Engels, destacó la importancia de la región. “Nos alegra celebrar estos 10 años desde Nuevo León, un estado que concentra el 70 por ciento de los 8 mil empleos directos que nuestras empresas generan en la zona norte. Aquí, la relación económica entre Suiza y México crece y se proyecta hacia el futuro”, aseguró el diplomático.

Por otro lado, la directora General de la SwissCham México, Emilia Pfeiffer, y el gerente de operaciones de clientes, HUB Américas – Sitio ABB San Pedro, llevaron a cabo el acto protocolario para visibilizar el potencial tecnológico y la innovación del sector corporativo suizo, consideran esto como un pilar fundamental en la modernización industrial del país.

En el evento, los asistentes organizaron un panel denominado “Infraestructura del futuro”, con el objetivo de abordar soluciones en tecnología, salud y talento frente a los retos del mercado global. Participaron en el diálogo multisectorial los directivos clave de la región: Roberto Delgado (VP de ELSP para Norteamérica de ABB), Vanessa Blandón (Gerente de Negocio de Infraestructura en Sika), Dulce Rocha (Branch Manager Apodaca en Adecco) y Antonio de la Garza (Branch Manager Monterrey en MSC).

La SwissCham recordó que desde el inicio de sus operaciones en 2016 y de la apertura de su representación regional en Monterrey, actualmente cuenta con 66 empresas suizas,para el fomento de prácticas comerciales sostenibles y alianzas estratégicas que consideran que impactan positivamente el entorno económico y social del país.

El décimo aniversario fue impulsado por empresas líderes como ABB, Curaden, Sandoz, Adecco, Nestlé, Roche, Schindler, Bühler, Clariant, Holcim, JTI, MSC, SICPA, Dormakaba, Eq Corporate, Lindt, Ricola, Sika y Swissmex.

La Crónica de Hoy 2026