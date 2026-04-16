Ticketmaster y Live Nation reciben golpe histórico: jurado en EU los declara monopolio ilegal

Estos son los nuevos lineamientos que debe cumplir Ticketmaster para la venta de boletos en conciertos en México

Un jurado federal en Estados Unidos concluyó que Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, operaron como un monopolio ilegal dentro del negocio de conciertos y venta de boletos. Esto debido a múltiples problemáticas entre los millones de usuarios quienes han acusado de colventar cargos “por servicio”, tarifas inesperadas y precios imposibles de pagar para los espectáculos.

La resolución fue emitida en la ciudad de Manhattan, luego de varias semanas de juicio. El jurado determinó que la compañía utilizó su enorme control sobre recintos, promotorías y sistemas de ticketing para limitar la competencia, elevar costos y mantener un dominio casi absoluto del mercado.

Este dicamen surge luego de que se comprobó que cada uno de los usuarios que compraron boletos para espectáculos pagaron en promedio 1.72 dólares extra por boleto, una cifra que, multiplicada por millones de entradas vendidas, podría traducirse en sanciones multimillonarias.

De ahí que este fallo sea absolutamente relevante, pues podría implicar la reestructuración en una de las empresas más importantes del entretenimiento.

¿De qué se le acusa a Ticketmaster y Livenation?

La demanda fue impulsada por decenas de estados de EU que acusaron a la empresa de bloquear a competidores mediante contratos exclusivos con grandes arenas, anfiteatros y recintos de conciertos.

Según el veredicto, Live Nation no solo controló la venta de entradas, sino también la promoción de shows y buena parte de los espacios donde se presentan los artistas más importantes del mundo. Esa integración vertical le permitió cerrar el paso a otras boleteras y mantener tarifas altas.

El caso tomó fuerza pública desde el caos de la venta para la gira de Taylor Swift, cuando usuarios denunciaron filas virtuales interminables, caídas del sistema y precios excesivos.

En jueva York, por ejemplo, la fiscal Letitia James, señaló lo siguiente a través de sus redes sociales: “Acabamos de ganar nuestro juicio contra LiveNation y Ticketmaster. Un jurado falló a nuestro favor y está responsabilizando a las empresas por su monopolio ilegal que les costó millones de dólares a los consumidores. Esta es una victoria históricapara proteger a los neoyorquinos de los monopolios perjudiciales”.

Cabe señalar que, a pesar de la resolución del jurado, el juez todavía deberá definir el monto total de daños, posibles reembolsos, nuevas reglas operativas, límites a tarifas, venta obligada de activos y posible separación corporativa entre Live Nation y Ticketmaster.

Asimismo, si en EU se obliga a modificar tarifas, contratos o modelos de exclusividad, el precedente podría influir en cómo operan en mercados internacionales, incluido México.