Profeco llama a revisión para más de 400 vehículos Nissan

Nissan

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó el llamado a revisión que emite Nissan Mexicana para 421 vehículos modelos: Kicks año 2025, Frontier V6 año 2026 y Sentra año 2025.

La dependencia explicó que esta alerta obedece a que las unidades pueden presentar un defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas y la resistencia sería insuficiente. También mencionó que en algunos casos incluso podría romperse y provocar la apertura de la puerta.

Por ello, la compañía Nissan Mexicana ofreció cambiar las cuatro contrachapas de las puertas, sin costo para las personas consumidoras.

Asimismo, la procuraduría informó que a través de correo electrónico, mensajes de texto, cartas y llamadas telefónicas contactará a las y los propietarios para invitarles a acudir a la Red de Distribuidores Autorizados Nissan.

La dependencia comunicó que quienes lo requieran pueden comunicarse con la empresa a través de atención a clientes 800 9 NISSAN (647726) y del sitio web https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamadosa-revision.html.

La campaña para atender el desperfecto inició el 31 de marzo de 2026 y se mantendrá hasta que se complete el 100% de unidades reparadas.

La Profeco puntualizó que vigilará el cumplimiento de la alerta y, ante cualquier inconveniente, recuerda sus medios de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial; y correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, y asesoria@profeco.gob.mx.

La Crónica de Hoy 2026