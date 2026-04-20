Fin de una era en Apple: Tim Cook dejará de ser su CEO... ¿quién será su sucesor a partir de septiembre?

Relevo en Apple Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, dejará de ser CEO de la firma tecnológica a partir de septiembre, donde será sustituido por John Ternus. (EFE)

Una era ha terminado en Apple: la empresa tecnológica anunció este lunes que Tim Cook dejará la dirección ejecutiva en septiembre, cuando será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A partir del 1 de septiembre, Cook, quien estuvo al frente de la firma de la manzana tras la muerte de Steve Jobs en 2011, asumirá el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

Este relevo fue aprobado por unanimidad por el órgano directivo.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida dirigir Apple y encabezar una organización tan extraordinaria. Amo profundamente a esta empresa”, expresó Cook, de 65 años.

Sobre su sucesor, destacó que posee “la mente de un ingeniero, el espíritu de un innovador y la integridad para liderar con honor”, además de calificarlo como un “visionario” con aportaciones clave dentro de la compañía.

¿Quién será el nuevo director ejecutivo de Apple?

Ternus, de 51 años, ingresó a Apple en 2001 dentro del equipo de diseño de producto.

En 2013 fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware y, desde 2021, ocupa la vicepresidencia sénior del área.

Según la empresa, ha sido una figura central en el desarrollo de dispositivos como el iPad y los AirPods, así como en distintas generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

En particular, su trabajo en la línea Mac ha contribuido a consolidar esta categoría como una de las más sólidas y populares en los 40 años de historia de la marca.

Durante su gestión, también se lanzaron equipos como el MacBook Neo y modelos recientes del iPhone, además de liderar iniciativas enfocadas en durabilidad, fiabilidad e innovación en materiales, con impacto en la reducción de la huella de carbono.

Antes de incorporarse a Apple, Ternus, ingeniero mecánico por la Universidad de Pensilvania— trabajó en Virtual Research Systems.

¿Quién es Tim Cook, sucesor de Steve Jobs?

Por su parte, Cook llegó a la empresa en 1998 y asumió como CEO en 2011, tras la muerte de Steve Jobs.

A lo largo de su gestión se impulsaron nuevas líneas de producto como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro, además de servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music.

Bajo su liderazgo, Apple pasó de una capitalización cercana a los 350 mil millones de dólares a alrededor de 4 billones, posicionándose como una de las compañías más valiosas del mundo._Con información de EFE.