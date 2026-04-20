Peso mexicano bajo presión: señales de cautela en los mercados

Peso cierra con depreciación (Sara Zamora Rodríguez)

El peso mexicano se ha mantenido bajo presión frente al dólar desde el mes pasado. Este día registró una depreciación de 0.28%, ubicando el tipo de cambio entre 17.30 y 17.40 pesos por dólar, en un contexto de incertidumbre en los mercados internacionales.

Estos movimientos son relevantes porque afectan variables clave como la inflación, el costo de importaciones y el poder adquisitivo. En conjunto, dibujan un panorama de cautela para inversionistas y autoridades económicas, que siguen de cerca la evolución de los mercados financieros.

Por su parte, el principal indicador bursátil del país, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reportó una caída de 0.2%, reflejando un desempeño a la baja en el mercado accionario.

En el ámbito energético, el precio del petróleo continúa por debajo de los 100 dólares a nivel internacional. Actualmente, los contratos futuros lo sitúan alrededor de 93.29 dólares, lo que influye directamente en las expectativas económicas globales.