Aeroméxico se posiciona como la línea más puntual para viajar

Aeroméxico la línea más puntual: Cirum

La aerolínea mexicana Aeroméxico fue reconocida como la más puntual a nivel global en 2025, de acuerdo con el reporte On-Time Performance Review de la consultora Cirium.

El informe detalla que la compañía alcanzó un cumplimiento del 99.74% en sus operaciones programadas, con un total de 188,859 vuelos realizados. De estos, el 90.02% aterrizó dentro de los primeros 15 minutos respecto al itinerario establecido, mientras que el 91.88% de los despegues se efectuó en tiempo durante el año.

A nivel internacional, Aeroméxico ha sido reconocida en seis ocasiones como la aerolínea global más puntual y en tres como la más puntual de América Latina. Estos resultados responden, entre otros factores, a la implementación de siete nuevas rutas y a la ampliación de acuerdos de código compartido, con el objetivo de mejorar la conectividad y la experiencia de los pasajeros.

Además, la aerolínea consolidó su posicionamiento en la industria al ingresar al ranking de AirlineRatings como una de las 25 mejores aerolíneas de servicio completo. En dicha clasificación, obtuvó el lugar 15 a nivel mundial dentro de la categoría de “mejores aerolíneas de servicio completo”.