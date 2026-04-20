Intermoda nombra a Jaime Barba Hernández como nuevo presidente

Intermoda

Al tomar posesión como nuevo presidente de Intermoda, el licenciado Jaime Barba Hernández, se comprometió a reforzar la internacionalización de este evento para lograr una mayor apertura a expositores y compradores provenientes del extranjero, que permitan dar un mayor impulso a la industria del vestido en México, cuyas exportaciones en 2025 fueron de 6 mil 684 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE).

Por ello, expresó también su interés por seguir impulsando a la industria nacional para que Intermoda permanezca como una plataforma de desarrollo para la industria textil y de la moda en México, en donde se continúe promoviendo el talento, la visibilidad y la proyección de diseñadores y marcas mexicanas, para un mercado en constante expansión.

Barba Hernández, quien sustituye en el cargo a Jorge Castellanos, aseguró que bajo su liderazgo, Intermoda continuará consolidándose como un espacio clave para la industria, donde converjan oportunidades de negocio, intercambio de conocimiento y vinculación entre los distintos actores del sector, por lo que se pugnará también por el desarrollo de alianzas estratégicas con organismos del sector, cámaras empresariales, plataformas internacionales y empresas clave de la industria, que fortalezcan su posicionamiento dentro del circuito global de la moda.

El nuevo presidente aseguró que, bajo su liderazgo, Intermoda continuará consolidándose como un espacio estratégico para la generación de negocios, el intercambio de conocimiento y la vinculación entre los distintos actores del sector. Para ello, se impulsará el desarrollo de alianzas con organismos especializados, cámaras empresariales, plataformas internacionales y empresas clave de la industria, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento dentro del circuito global de la moda.

Jaime Barba Hernández es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y forma parte del Consejo de Intermoda desde 2020, donde participó en el Comité de Innovación y Estrategia. Desde esta posición, contribuyó a la definición y fortalecimiento de las líneas estratégicas del evento.

Su gestión estará enfocada en tres ejes prioritarios:

Internacionalización del evento Impulso a la industria nacional Evolución de la experiencia y generación de valor

En este último punto, Barba Hernández destacó la importancia de elevar la calidad de la experiencia para expositores y visitantes, con énfasis en la hospitalidad, el servicio y la generación de condiciones que faciliten conexiones de negocio más efectivas.

Actualmente, Intermoda cuenta con más de 49 mil metros cuadrados de piso de exhibición, más de 1,600 stands, la participación de alrededor de mil marcas, más de 600 expositores y 30 aliados estratégicos. Además, integra más de 12 pabellones representando a 24 estados y diversos países, recibiendo durante sus cuatro días de actividades a más de 29 mil compradores.

El evento también ofrece una amplia agenda de contenido a través de plataformas como Fashion Space, Trend Zone, Trending, Mindset e IM Talks, donde se presentan conferencias, experiencias y espacios de análisis que enriquecen la visión y el conocimiento de la industria.

A lo largo de su trayectoria en el Consejo, Barba Hernández ha impulsado iniciativas orientadas a la evolución de Intermoda frente a los cambios del mercado, contribuyendo a su crecimiento y a la generación de valor para expositores y compradores. Su perfil aporta una visión estratégica enfocada en la competitividad, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades para el sector.