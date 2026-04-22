Remesas mantiene crecimiento en el durante los primeros meses de 2026

Remesas durante los primeros meses de 2026

Durante los primeros meses de 2026, México registró un crecimiento moderado en el flujo de remesas provenientes del exterior, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). El organismo reportó un incremento anual de 0.4% en estos ingresos, al alcanzar una cifra estimada de 4,468 millones de dólares en uno de los primeros cortes del año.

El acumulado del primer bimestre, del monto total de remesas ascendió a 9,602 millones de dólares, lo que confirma la relevancia de estos recursos como una de las principales fuentes de divisas para el país. Este flujo continúa siendo fundamental para millones de hogares mexicanos, especialmente en regiones con alta migración hacia Estados Unidos.

El reporte señala que los principales canales de envío fueron las transferencias electrónicas, que concentran la mayor parte de las operaciones, seguidas por envíos en efectivo y especie y por último de Money Orders. Esta tendencia refleja la creciente digitalización de los servicios financieros, así como una mayor accesibilidad para los connacionales residentes del extranjero.

En términos de variación absoluta, las remesas mostraron una expansión anual de aproximadamente 91 millones de dólares. Y tan solo en febrero de 2026, el superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 5,220 millones de dólares, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año anterior, lo que refuerza su papel como un componente clave en la balanza de pagos del país.

Especialistas señalan que, aunque el crecimiento es más moderado en comparación con años previos, el comportamiento de las remesas sigue siendo positivo en un entorno internacional marcado por incertidumbre económica, inflación y ajustes en los mercados laborales. En este contexto, el desempeño del empleo de migrantes mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos, continúa siendo un factor determinante para la evolución de estos flujos.

De cara a los próximos meses, analistas prevén que las remesas mantendrán una tendencia estable, aunque su ritmo de crecimiento dependerá de variables como el tipo de cambio, las condiciones económicas globales y las políticas migratorias en los principales países de destino. Entretanto, estos ingresos seguirán siendo un pilar para el consumo interno y el bienestar de millones de familias en México. Y cuyo cambio puede estimarse en la página oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en “Quién es quién en el envío de dinero” y otro mecanismo de cambio en Información Fintech.