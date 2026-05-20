Cemex obtiene por 23 años consecutivos Distintivo de Empresa Socialmente Responsable

Cemex ha recibido durante 23 años consecutivos el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable gracias a sus practicas que buscan cuidar el medio ambiente y a las personas con las que interactúan.

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) recibió evidencias de la conducción de Cemex que incluían los programas comunitarios que implementa, sus iniciativas de educación y voluntariado, así como las alianzas estratégicas que fortalecen capacidades y promueven soluciones sostenibles.

“Este reconocimiento refleja el trabajo constante de nuestros equipos para impulsar iniciativas que generen valor social, ambiental y económico en las comunidades donde tenemos presencia”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Los 23 años consecutivos en que Cemex ha recibido este reconocimiento reafirman su gestión alineada con la sostenibilidad, la acción climática y la gobernanza, a través de una cultura organizacional que evoluciona y se adapta a los retos actuales.

Cada acción responde a una visión que busca generar valor compartido para colaboradores, clientes, proveedores y comunidades de la compañía de materiales para la construcción.

Con una trayectoria de 120 años, la empresa continúa construyendo confianza y calidad, extendiendo ese compromiso más allá de sus operaciones para generar un impacto positivo y duradero en su entorno.