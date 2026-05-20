Marival Resorts: de tradición familiar a referente del lujo y bienestar en Riviera Nayarit

Armony by Marival Punta Mita, Riviera Nayarit Cortesía

En la última década, el turismo de lujo en México ha evolucionado hacia un modelo más consciente, donde el descanso ya no solo implica comodidad, sino también conexión emocional, bienestar integral y experiencias personalizadas. En ese escenario, la firma Marival Resorts ha logrado posicionarse como uno de los jugadores más interesantes del Pacífico mexicano, particularmente en la Riviera Nayarit.

Lo que comenzó como un proyecto hotelero familiar ha crecido hasta convertirse en una propuesta sólida que combina hospitalidad, diseño, gastronomía y wellness. Hoy, su expansión no solo responde al crecimiento del turismo en la región, sino a una transformación en la forma en que las personas viajan.

Armony by Marival Punta Mita, Riviera Nayarit Cortesía

De hotel tradicional a ecosistema de experiencias

Marival no nació como un concepto de lujo radical. Su evolución ha sido progresiva, entendiendo al viajero contemporáneo: uno que busca descanso, pero también significado.

Con propiedades como Marival Emotions y Marival Distinct, la marca fue consolidando una identidad basada en el servicio cálido y experiencias familiares. Sin embargo, el salto cualitativo llegó con su apuesta por el segmento premium y wellness.

Ahí entra en juego su alianza con Accor, una de las cadenas más importantes del mundo, que ha permitido elevar estándares y proyectar a la marca hacia un mercado internacional mucho más competitivo.

Armony by Marival Punta Mita, Riviera Nayarit Cortesía

Armony Marival: el lujo silencioso frente al Pacífico

Uno de los proyectos más representativos de esta nueva etapa es Armony Marival Resort & Spa, un hotel pensado para adultos que prioriza la tranquilidad, la naturaleza y el bienestar.

Aquí el lujo no es ostentoso, sino sensorial. La experiencia gira en torno a experiencias que te sacarán de la rutina y te harán despejarte de lo cotidiano y sentirte pleno a traves de experiencias como, espacios abiertos con vista al mar, integración arquitectónica con la naturaleza, spa de alto nivel y programas de bienestar físico y emocional.

Este tipo de propuesta responde a una tendencia global: el viajero que quiere desconectarse del ruido, pero reconectarse consigo mismo.

Armony by Marival Cortesía (Ricardo_Villasenor/IHTOA Fotograf�& Video)

Expansión estratégica hacia Punta de Mita

El crecimiento de Marival también está ligado al auge de destinos como Punta de Mita, una de las zonas más exclusivas del país.

En este contexto, el desarrollo de nuevos hoteles bajo marcas como MGallery (de Accor) marca un punto clave: ya no se trata solo de ofrecer hospedaje, sino de construir experiencias de destino.

El turismo en Riviera Nayarit ha dejado de ser solo playa y descanso. Ahora es:

Gastronomía de autor

Experiencias culturales

Wellness y salud

Diseño y arquitectura

Armony by Marival Punta Mita, Riviera Nayarit Cortesía ( Daniel Avin)

Wellness: el nuevo eje del turismo de lujo

El concepto de bienestar se ha vuelto central en la estrategia de Marival. No es casualidad: el turismo wellness es uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel global.

En sus propiedades, esto se traduce en:

Programas de spa y terapias holísticas

Actividades como yoga, meditación y mindfulness

Alimentación consciente

Experiencias diseñadas para reducir el estrés

Armony by Marival Punta Mita, Riviera Nayarit Cortesía ( Daniel Avin)

El objetivo es claro: que el huésped no solo descanse, sino que salga transformado.

Marival ha sabido leer el contexto: el turismo post-pandemia cambió prioridades.

Hoy el lujo ya no es solo una habitación grande o un servicio exclusivo. Es silencio, tiempo, naturaleza y experiencias auténticas.

Y en ese terreno, la marca ha construido una propuesta coherente, que combina tradición, evolución y una visión clara del futuro.