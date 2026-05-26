BEI invertirá en México 3 mil millones de euros

Nadia Calviño

Durante la sesión informativa en el Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), anunció un proyecto de inversión para México por más de 3 000 millones de euros.

El congreso CEAPI es el mayor encuentro anual empresarial iberoamericano en el que citan los principales líderes institucionales y presidentes de compañías de España y Latinoamérica.

En el congreso Calviño afirmó que su foco en México promoverá y alzará las inversiones de BEI al convertir al banco en un socio estratégico prioritario para la economía mexicana.

Además, aseguró que el capital de inversión será destinado a proyectos de energía, transporte farmacéutica y agua. Enfatizando que las inversiones fortalecerán estas industrias “La cumbre de la semana pasada abre una nueva etapa en la alianza estratégica entre la Unión Europea, México y el Banco Europeo de Inversiones va a tener un papel muy importante“, sostuvo.

Más de la mitad de las inversiones anunciadas en el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE) apoyarán el desarrollo del “Plan México”, con la firma de BEI y la Secretaría de Energía, además Calviño también adelantó que habrá un préstamo de 150 millones de euros por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para financiar al tejido empresarial privado e impulsar proyectos mas sostenibles.