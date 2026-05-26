Mercado Laboral Mexicano: el empleo y la informalidad crecen

Mercado laboral mexicano

La información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la población económicamente activa (PEA) de México alcanzó 61.1 millones de personas en el primer trimestre de 2026, un aumento de 622 mil personas respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada.

En tema del mercado laboral las señales son mixtas: el informe reveló que la ocupación crece, pero la informalidad y las condiciones críticas de trabajo se han deteriorado.

Lo que mejoró

El número de personas ocupadas llegó a 59.6 millones es decir, 552 mil más que en 2025. Los sectores más fuertes fueron servicios de tipo: comercio, industria, manufactura, gobierno y organismos internacionales. El autoempleo también creció con fuerza alrededor de 451 mil personas más trabajaron por cuenta propia respecto al año anterior.

Lo que preocupa

La tasa de informalidad laboral subió de 54.3% a 54.8%, lo que equivale a 32.6 millones de personas trabajando sin protección social. La tasa de condiciones críticas de ocupación —que mide a quienes trabajan poco, ganan menos del mínimo o trabajan demasiado con pago insuficiente— pasó de 37.6% a 38.8%. Por otro lado, la desocupación también aumentó levemente, de 2.5% a 2.6%.

La brecha de género

Solo 45 de cada 100 mujeres participan económicamente. Además, el 55% de las mujeres ocupadas gana hasta un salario mínimo, comparado con el 41.5% de los hombres.

Contrastes regionales

La situación varía enormemente según la entidad. Oaxaca, Guerrero y Chiapas concentran los niveles más altos de informalidad —por encima del 75%—, mientras que Coahuila, Chihuahua y Nuevo León registran los más bajos, por debajo del 35%. La Ciudad de México tiene la tasa de desempleo más alta del país, con 4.0%.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2026.