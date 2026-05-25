ESG comienza a transformar la cultura empresarial en México; MAJA Sportswear recibe Distintivo ESR

MAJA Sportswear recibe Distintivo ESR Cortesía

La agenda ESG avanza en México y empieza a dejar evidencia concreta en el sector empresarial. MAJA Sportswear, marca mexicana de ropa outdoor, recibió el pasado martes 19 de mayo el Distintivo ESR por Fox, reconocimiento que otorgan el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) por primera vez en su historia. Este hecho es un reconocimiento a sus prácticas consolidadas de sostenibilidad, responsabilidad social y gobernanza corporativa.

El galardón llega respaldado por Huella MAJA, la plataforma de impacto ambiental y comunitario de la compañía, que opera desde hace varios años en Baja California, Sonora y Sinaloa, regiones que dieron origen a la identidad de la marca. El reconocimiento fue recibido por Humberto Luis Iriarte Flores, Director General, y Jonathan Reyes, Director de Responsabilidad Social.

La distinción se enmarca en un contexto en que los criterios ESG, Environmental, Social and Governance, ganan terreno en las decisiones de inversión y consumo en el país.

El 79% de los consumidores considera que las empresas tienen la obligación de generar impacto social y ambiental positivo, lo que refleja un cambio en las expectativas del mercado que presiona a las marcas a ir más allá del discurso institucional, de acuerdo al estudio EY Future Consumer Index.

Ese es precisamente el reto central que enfrenta la agenda ESG en México, que la sostenibilidad deje de ser un ejercicio de comunicación para convertirse en un eje operativo con impacto medible. Y es ahí donde la presencia de plataformas como Huella MAJA aporta evidencia tangible.

Tanto el Director General como el Director de Responsabilidad Social de la empresa subrayaron que el trabajo de MAJA en materia de sostenibilidad no nació a partir del reconocimiento, sino que el distintivo formaliza lo que ya era parte de la operación cotidiana de la empresa.

“La sostenibilidad dejó de ser un área aislada dentro de las empresas. El reto hoy es integrarla a la cultura organizacional y a la toma de decisiones diarias. En MAJA entendemos que la responsabilidad social no puede construirse desde campañas temporales, sino desde acciones permanentes que generen impacto real en las comunidades y territorios que forman parte de nuestra historia”, dijo Reyes.

Por su parte, Iriarte Flores, comentó que la responsabilidad social es parte constitutiva de la identidad de MAJA, no una variable de posicionamiento.

“En MAJA, la responsabilidad social no es un programa, es la forma en que hacemos las cosas. El Distintivo ESR no representa un punto de llegada, sino la formalización de una visión con la que ya esperábamos desde hace años. Este reconocimiento nos permite estructurar, medir y hacer más visible un trabajo que nace desde nuestra conexión con los territorios que inspiran a la marca”, afirmó Iriarte.

Huella MAJA agrupa siete programas activos. Entre los permanentes destacan “Aventura Verde”, desarrollado con Pronatura Noroeste para la conservación y liberación de tortugas marinas; “Borrego Cimarrón”, enfocado en investigación y protección de esta especie en el desierto de Sonora; y “Cruz Roja Altata”, iniciativa de respaldo operativo y administrativo para fortalecer los servicios de emergencia en Sinaloa.

La plataforma también incluye “Documentales Huella MAJA”, serie de contenidos sobre conservación de especies y educación ambiental distribuida en plataformas abiertas y en programas académicos de la Universidad Autónoma de Baja California; “Sailing For Prosperity”, vinculada con comunidades pesqueras de Baja California; y “Tiburón Toro”, programa temporal de conservación marina en Topolobampo, Sinaloa, activo de junio a octubre.

Con miras al segundo semestre de 2026, la empresa anunció la implementación de “Redondeo Huella MAJA”, un mecanismo de donación en punto de venta en sus tiendas físicas que buscará canalizar recursos adicionales hacia los programas sociales y ambientales de la marca, abriendo además una vía para que clientes y comunidad se sumen a las iniciativas de Huella MAJA, desde el apoyo económico hasta el voluntariado.

El Distintivo ESR 2026 llega en un momento en que la sustentabilidad corporativa deja de ser una aspiración para convertirse en un parámetro de evaluación. Para MAJA, el reto inmediato es mantener la coherencia entre el reconocimiento obtenido y la operación cotidiana de sus programas: un balance que, según sus directivos, ya forma parte del ADN de la compañía.