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La iniciativa se realizó en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado

Cemex dona 100 toneladas de cemento para recuperación de viviendas en San Marcos Guerrero

Por Fátima Chávez
Donación de 100 toneladas de cemento Cemex

Cemex se suma al proyecto de construcción de viviendas y espacios comunitarios en San Marcos Guerrero, realizando la donación de 100 toneladas de cemento. Este proyecto fue creado para apoyar a las familias afectadas por el sismo que impactó en enero del 2026 distintas comunidades de Guerrero.

La iniciativa se realizó en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado, como parte de los esfuerzos para fortalecer la recuperación de las zonas con mayores afectaciones.

Según datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, el sismo provocó daños en más de 1,524 viviendas, de las cuales 811 registraron afectaciones severas o pérdida total.

“En Cemex entendemos que reconstruir no solo significa levantar nuevamente una vivienda: también implica ayudar a crear comunidades más seguras, fuertes y preparadas ante futuros desafíos” afirmó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Cemex mantiene su compromiso con las comunidades donde tiene presencia, a través de iniciativas que promueven la colaboración, la recuperación y el desarrollo sostenible ante situaciones de emergencia.

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