Cemex dona 100 toneladas de cemento para recuperación de viviendas en San Marcos Guerrero

Donación de 100 toneladas de cemento Cemex

Cemex se suma al proyecto de construcción de viviendas y espacios comunitarios en San Marcos Guerrero, realizando la donación de 100 toneladas de cemento. Este proyecto fue creado para apoyar a las familias afectadas por el sismo que impactó en enero del 2026 distintas comunidades de Guerrero.

La iniciativa se realizó en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado, como parte de los esfuerzos para fortalecer la recuperación de las zonas con mayores afectaciones.

Según datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, el sismo provocó daños en más de 1,524 viviendas, de las cuales 811 registraron afectaciones severas o pérdida total.

“En Cemex entendemos que reconstruir no solo significa levantar nuevamente una vivienda: también implica ayudar a crear comunidades más seguras, fuertes y preparadas ante futuros desafíos” afirmó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Cemex mantiene su compromiso con las comunidades donde tiene presencia, a través de iniciativas que promueven la colaboración, la recuperación y el desarrollo sostenible ante situaciones de emergencia.